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Агент: «Чернов отказался от предложения из МЛС ради сборной»

14 мая 2019, 14:33

Агент защитника «Ростова» Евгения Чернова прокомментировал вызов футболиста в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

О вызове узнали из интернета, когда опубликовали список с фамилией Жени. Может, в клуб приходила какая-то бумага, но мы об этом не знали. Со Станиславом Черчесовым пока не разговаривали. Это только предварительный список, говорить о чем-то рано. У Жени огромное желание играть за сборную. Ни для кого не секрет, что у него было предложение из MLS, но он отказался, так как из-за этого было бы тяжело говорить о сборной. Тут же Чернов на виду.

«Ростов» неплохо выступает, играет в полуфинале Кубка. К тому же, левоногих центральных защитников в России немного, и Женя в их число входит. Он играет постоянно и на хорошем уровне. Ниже определенной планки не опускается. Думаю, поэтому Станислав Саламович и обратил на него внимание. У Жени огромное желание играть за сборную — это вершина карьеры любого футболиста.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:12
Если бы он играл, был бы в Зените. Для ростова может и сгодится.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 16:01
Чернов ни туда, ни туда не годен, только для пердивного ростова покатит.
Аксинья
Аксинья ответил Dominators
   173 / 840
14 мая в 15:44
Странно слышать такие высказывания от болельщика команды 2 лиги , даже не ФНЛ .
Привет земляк! Зеня-2 пока еще числится в ФНЛ, а это поклонник этой команды маскируется под своего газового собрата...
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:36
Молодец Жека!
Dominators
Dominators ответил 11-и метровый
   383 / 840
14 мая в 15:19
Неужели опять не хотят успехов сборной, если вновь стали брать шлак из пердивного ростова.
Странно слышать такие высказывания от болельщика команды 2 лиги , даже не ФНЛ .
Dominators
Dominators
   383 / 840
14 мая в 15:14
Левоногий центральный защитник звучит , как абсурд . Если есть левоногие , значит есть и правоногии центральные . Но вдумайтесь , они же центральные .
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
14 мая в 14:50
Неужели опять не хотят успехов сборной, если вновь стали брать шлак из пердивного ростова.
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
14 мая в 14:39
Поэтому он и предподтчел игру в Ростове Питерским деньгам и скамейке...Хотя Зенит может и забрать назад с вердиктом "наш воспитанник"
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 14:39
Молодец!!!
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