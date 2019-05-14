Агент: «Чернов отказался от предложения из МЛС ради сборной»

Агент защитника «Ростова» прокомментировал вызов футболиста в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

О вызове узнали из интернета, когда опубликовали список с фамилией Жени. Может, в клуб приходила какая-то бумага, но мы об этом не знали. Со Станиславом Черчесовым пока не разговаривали. Это только предварительный список, говорить о чем-то рано. У Жени огромное желание играть за сборную. Ни для кого не секрет, что у него было предложение из MLS , но он отказался, так как из-за этого было бы тяжело говорить о сборной. Тут же Чернов на виду.

«Ростов» неплохо выступает, играет в полуфинале Кубка. К тому же, левоногих центральных защитников в России немного, и Женя в их число входит. Он играет постоянно и на хорошем уровне. Ниже определенной планки не опускается. Думаю, поэтому Станислав Саламович и обратил на него внимание. У Жени огромное желание играть за сборную — это вершина карьеры любого футболиста.