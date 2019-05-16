Вудворд пообещал Сульшеру финансовую поддержку

16 мая 2019, 15:20

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд пообещал использовать финансовые возможности клуба, чтобы помочь главному тренеру команды добиться успехов.

Также отмечается, что подготовка к новому сезону в «Ман Юнайтед» уже идет полным ходом, все сосредоточены на новых достижениях клуба.

Выручка «Манчестер Юнайтед» за третий квартал выросла на 3,4% до 152,1 млн фунтов стерлингов, а операционная прибыль выросла на 94% до 14,2 млн фунтов. Задолженность клуба остается неизменной и составляет 301,7 млн фунтов.

Недавно сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето.