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Вудворд пообещал Сульшеру финансовую поддержку

16 мая 2019, 15:20

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд пообещал использовать финансовые возможности клуба, чтобы помочь главному тренеру команды Оле-Гуннару Сульшеру добиться успехов. 

Также отмечается, что подготовка к новому сезону в «Ман Юнайтед» уже идет полным ходом, все сосредоточены на новых достижениях клуба. 

Выручка «Манчестер Юнайтед» за третий квартал выросла на 3,4% до 152,1 млн фунтов стерлингов, а операционная прибыль выросла на 94% до 14,2 млн фунтов. Задолженность клуба остается неизменной и составляет 301,7 млн фунтов.

Недавно сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   811 / 840
17 мая в 06:20
Главное чтобы нормальных игроков купили и продали балласт
Artuom
Artuom ответил Тага Дага
   78 / 840
16 мая в 21:57
Продать Погба,Лукаку,и Санчеса...всё будет в порядке, не велики потери.
В данный момент в МЮ вообще нет великих игроков ;)
dok66
dok66
   416 / 840
16 мая в 20:49
Сульшер вывел клуб из пике . Должен и получить на развитие
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
16 мая в 19:28
понакупили саа..нигеров...всех в реал..и норм будет...
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
16 мая в 17:17
хорошо
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
16 мая в 16:40
Продать Погба,Лукаку,и Санчеса...всё будет в порядке, не велики потери.
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 16:13
А бабла то много надо будет.
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 16:10
В целом МЮ - большой финансовый пузырь.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил ILOVEMU
   451 / 840
16 мая в 16:03
Сказка для Чмейзеров, клуб не борясь за места в АПЛ приносит доход
это сказка для любого руководителя!)
ILOVEMU
ILOVEMU
   524 / 840
16 мая в 15:45
Сказка для Чмейзеров, клуб не борясь за места в АПЛ приносит доход
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Zenit_84
   24 / 840
16 мая в 15:38
Убыточный клуб?
Операционная прибыль 14,2 млн фунтов за квартал - это разве убыток?
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
16 мая в 15:23
Убыточный клуб?
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