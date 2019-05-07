Стало известно, сколько потеряет МЮ из-за неучастия в Лиге чемпионов

Старший преподаватель в области управления спортивным бизнесом Дэн Пламли рассказал о финансовых потерях «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

50 млн фунтов - приблизительная цифра. Все зависит от распределения денег УЕФА , система постоянно меняется. Однако ничего не говорит о том, что пул английских клубов будет отличаться, поэтому можно быть уверенным, что неучастие в ЛЧ обойдется в районе 50 млн фунтов.