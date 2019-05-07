Стало известно, сколько потеряет МЮ из-за неучастия в Лиге чемпионов

Старший преподаватель в области управления спортивным бизнесом Дэн Пламли рассказал о финансовых потерях «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.
50 млн фунтов - приблизительная цифра. Все зависит от распределения денег УЕФА, система постоянно меняется. Однако ничего не говорит о том, что пул английских клубов будет отличаться, поэтому можно быть уверенным, что неучастие в ЛЧ обойдется в районе 50 млн фунтов.
Еще один риск для МЮ - это потенциальное снижение дохода на 30% от их контракта с Adidas, поскольку компания, занимающаяся поставкой атрибутики, имеет право снизить финансирование, если команда пропустит Лигу чемпионов в течение двух сезонов подряд. Это будет стоить дополнительно 25 млн фунтов.
Хуже только ПСЖ потративший более 1 миллиарда € с 2013 года и так и не сыгравший даже в полуфинале лч!
Хуже только ПСЖ потративший более 1 миллиарда € с 2013 года и так и не сыгравший даже в полуфинале лч!
станет МЮ от этого лучше?
не факт.
станет МЮ от этого лучше?
не факт.