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Стало известно, сколько потеряет МЮ из-за неучастия в Лиге чемпионов

сегодня, 10:31

Старший преподаватель в области управления спортивным бизнесом Дэн Пламли рассказал о финансовых потерях «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

50 млн фунтов - приблизительная цифра. Все зависит от распределения денег УЕФА, система постоянно меняется. Однако ничего не говорит о том, что пул английских клубов будет отличаться, поэтому можно быть уверенным, что неучастие в ЛЧ обойдется в районе 50 млн фунтов. 

Еще один риск для МЮ - это потенциальное снижение дохода на 30% от их контракта с Adidas, поскольку компания, занимающаяся поставкой атрибутики, имеет право снизить финансирование, если команда пропустит Лигу чемпионов в течение двух сезонов подряд. Это будет стоить дополнительно 25 млн фунтов. 

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Все комментарии
Barcelona
Barcelona
   799 / 993
сегодня в 13:27
Не такушь и много.
Red_team
Red_team ответил Bavaria_M
   404 / 993
сегодня в 13:24
Ну да ты же уже с детства за барсу, вот и радуешься.
С дуба рухнул? Я лоллигу и всех ее представителей не перевариваю, а девкобарсу так тем более
juvenale
juvenale
   13 / 993
сегодня в 12:09
ну для них это копейки...бабла то много
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   502 / 993
сегодня в 12:06
Пусть отдохнут от денег - нужна чистка.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Red_team
   352 / 993
сегодня в 11:40
Ну да ты же уже с детства за барсу, вот и радуешься.
Bavaria_M
Bavaria_M
   352 / 993
сегодня в 11:38
Ну мю середняк, скоро банкротство и шип вместе с красками с лондона, ибо заслужили.
RMUKMU
RMUKMU ответил barcamilan
   160 / 993
сегодня в 11:38
да у МЮ еще есть шансы на ЛЧ-если ЛЕ выиграет челси, а они займут пятое место в чемпионате
Это так не работает.
Mr_Tim
Mr_Tim
   801 / 993
сегодня в 11:21
Вот деньги начинают убывать ... нужно новую команду на будущие строить , поменять директоров клуба и состав кардинально сменить.
Albasin
Albasin
   422 / 993
сегодня в 11:10
Сколько потеряют, легко посчитают тарасовские, они всегда у Зенита деньги считают лучше, чем он сам.
Sadjon
Sadjon
   915 / 993
сегодня в 11:06
как то не весело для МЮ....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил barcamilan
   9 / 993
сегодня в 11:05
откуда инфа
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 993
сегодня в 11:01
остается одно- играть в футбол
eleven LC
eleven LC
   113 / 993
сегодня в 10:46
Эти цифры ничто по сравнению с тратами на футболистов,ведь за последние 3 сезона МЮ потратил на трансферном рынке 500+ миллионов €,и все эти деньги ушли на то чтобы играть в лиге Европы,это настоящий позор!
Хуже только ПСЖ потративший более 1 миллиарда € с 2013 года и так и не сыгравший даже в полуфинале лч!
barcamilan
barcamilan
   500 / 993
сегодня в 10:43
да у МЮ еще есть шансы на ЛЧ-если ЛЕ выиграет челси, а они займут пятое место в чемпионате
LOpp
LOpp ответил Red_team
   8 / 993
сегодня в 10:42
Отличная новость, я хочу чтобы эти проклятые янки Глейзеры побольше убытков понесли и в итоге продали клуб, им плевать на МЮ
на данный момент МЮ смогут купить только арабские шейхи или китайцы.
станет МЮ от этого лучше?
не факт.
LOpp
LOpp
   8 / 993
сегодня в 10:41
похоже Сульшера все же поменяют.
Red_team
Red_team
   404 / 993
сегодня в 10:38
Отличная новость, я хочу чтобы эти проклятые янки Глейзеры побольше убытков понесли и в итоге продали клуб, им плевать на МЮ
Romeo 777
Romeo 777
   169 / 993
сегодня в 10:35
Для МЮ это по сути копейки.
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