«Лидс» может получить 177 млн фунтов, если пробьется в АПЛ

Сообщается, что «Лидс Юнайтед» может получить 177 млн фунтов, если пробьется в АПЛ и сохранит там прописку. В данный момент клуб занимает третью строчку в таблице Чемпионшипа (83 очка).
Телевизионные права в АПЛ гарантируют каждому участнику соревнования 94.7 млн фунтов. Также клубу гарантируется «подушка безопасности» в двух траншах - 44.9 и 37.3 млн фунтов. АПЛ может еще дополнительно пополнить бюджет команды (18.4 млн фунтов) в том случае, если клуб сохранит прописку в высшем английском дивизионе на следующий сезон.