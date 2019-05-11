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«Лидс» может получить 177 млн фунтов, если пробьется в АПЛ

сегодня, 10:57

Сообщается, что «Лидс Юнайтед» может получить 177 млн фунтов, если пробьется в АПЛ и сохранит там прописку. В данный момент клуб занимает третью строчку в таблице Чемпионшипа (83 очка). 

Телевизионные права в АПЛ гарантируют каждому участнику соревнования 94.7 млн фунтов. Также клубу гарантируется «подушка безопасности» в двух траншах -  44.9 и 37.3 млн фунтов. АПЛ может еще дополнительно пополнить бюджет команды (18.4 млн фунтов) в том случае, если клуб сохранит прописку в высшем английском дивизионе на следующий сезон.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   226 / 1083
сегодня в 11:49
Стимул есть.
kotmyshka
kotmyshka
   135 / 1083
сегодня в 11:42
неплохие деньги
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1083
сегодня в 11:31
Вот это лига АПЛ!
Da Kurlzz
Da Kurlzz ответил Charlie Scene
   609 / 1083
сегодня в 11:30
неплохая сумма , а тут за Сампу (клуб) предлагают куда меньшие деньги ...
Everywhere i go xD
Sergey Z
Sergey Z
   137 / 1083
сегодня в 11:13
Удачи Лидсу!!!
Медив
Медив
   73 / 1083
сегодня в 11:12
Не в деньгпх счастье, вон Фулхэм с Сери и Митровичем не дадут соврать
drug01
drug01
   134 / 1083
сегодня в 11:10
Хорошая сумма!
STVA 1
STVA 1
   49 / 1083
сегодня в 11:03
Есть за что бороться и стараться...
Charlie Scene
Charlie Scene
   399 / 1083
сегодня в 11:02
неплохая сумма , а тут за Сампу (клуб) предлагают куда меньшие деньги ...
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