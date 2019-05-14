Кадиев: «Игроки „Анжи“ получали зарплату больше полугода назад»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о тяжелой финансовой ситуации в клубе.
Сейчас у клуба долги в размере 290-300 млн рублей, последний раз футболисты получали зарплату, наверное, больше полугода назад. От РПЛ были недавно поступления, но этого не хватает на зарплату, это всего лишь процентов 30, а может, и 25. В целом у нас получилось вложить около 100 миллионов рублей в этом сезоне, сюда входят и средства РПЛ. Я не считал точно, сколько вложил лично я, наверное, чуть больше 60 миллионов рублей.
«Анжи» для меня - это не работа, я не управленец, не назначенный президент. «Анжи» - это футбол Дагестана, это моя любовь, а от любви не уходят и не отказываются.
«Анжи» уже лишился шансов на сохранение прописки в элите.
Что сказать могу . На верное : Апчхи .....😃😉
Что сказать могу . На верное : Апчхи .....😃😉
А так, боссы, либо меряются кошельками и амбициями, либо руководство мучается от непонимания - как бы и куда бы впарить обузные активы, ибо футбол убыточен, а альтруистов на все спортивные проекты не хватает...
Привет!!
А так, боссы, либо меряются кошельками и амбициями, либо руководство мучается от непонимания - как бы и куда бы впарить обузные активы, ибо футбол убыточен, а альтруистов на все спортивные проекты не хватает...
Привет!!
- Нет!!!
- Так знайте, орлы, я, ваши деньги пропил!
- Нет!!!
- Так знайте, орлы, я, ваши деньги пропил!
И как надо было довести Сулика, чтобы он отказался спонсировать
и академию тоже ? Очень странно это все, очень странно...Команда
за 27 лет не испытывающая финансовых проблем, в последний сезон
скатилась до уровня нищеброда, как только умудрились до такого довести...
И как надо было довести Сулика, чтобы он отказался спонсировать
и академию тоже ? Очень странно это все, очень странно...Команда
за 27 лет не испытывающая финансовых проблем, в последний сезон
скатилась до уровня нищеброда, как только умудрились до такого довести...