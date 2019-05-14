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Кадиев: «Игроки „Анжи“ получали зарплату больше полугода назад»

14 мая 2019, 21:54

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о тяжелой финансовой ситуации в клубе.

Сейчас у клуба долги в размере 290-300 млн рублей, последний раз футболисты получали зарплату, наверное, больше полугода назад. От РПЛ были недавно поступления, но этого не хватает на зарплату, это всего лишь процентов 30, а может, и 25. В целом у нас получилось вложить около 100 миллионов рублей в этом сезоне, сюда входят и средства РПЛ. Я не считал точно, сколько вложил лично я, наверное, чуть больше 60 миллионов рублей.

«Анжи» для меня - это не работа, я не управленец, не назначенный президент. «Анжи» - это футбол Дагестана, это моя любовь, а от любви не уходят и не отказываются.

«Анжи» уже лишился шансов на сохранение прописки в элите. 

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Рoнальдиньo
   40 / 840
15 мая в 00:59
Ах , сударыня , вы верно согласитесь ...
Что сказать могу . На верное : Апчхи .....😃😉
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 00:26
Бедные страдальцы, другую работу искать нужно.
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 23:59
кто то поигрался и бросил....
Kuprin
Kuprin
   179 / 840
14 мая в 23:45
что он пытается изобразить?
311
311
   73 / 840
14 мая в 23:22
Не клуб, а экономическое чудо!)
drug01
drug01
   124 / 840
14 мая в 22:36
Вот это настоящее отношение к любимой игре...... ФУТБОЛ !!!!
particular
particular ответил За адекватность
   2 / 840
14 мая в 22:30
"От РПЛ были недавно поступления," Ну это-то понятно.Этим великим управленцам главное чтобы команда сезон доиграла без кипиша. А вот далее походу "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Хотя не раз писал, настоящих болельщиков "Анжи" искренне жаль.
О болельщиках думают меньше всего... Их подключают только тогда, когда надо создать какое-то социально-недовольное давление в массах и СМИ...
А так, боссы, либо меряются кошельками и амбициями, либо руководство мучается от непонимания - как бы и куда бы впарить обузные активы, ибо футбол убыточен, а альтруистов на все спортивные проекты не хватает...
Привет!!
EAGuar As
EAGuar As ответил NAZAR 007
   40 / 840
14 мая в 22:26
Назар , звиняюсь , но пираты тебя заждались .
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 22:25
- Орлы, птицам деньги нужны?!
- Нет!!!
- Так знайте, орлы, я, ваши деньги пропил!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 22:24
Бойцы игроки Анжи . Удачи им .
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 22:23
"От РПЛ были недавно поступления," Ну это-то понятно.Этим великим управленцам главное чтобы команда сезон доиграла без кипиша. А вот далее походу "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Хотя не раз писал, настоящих болельщиков "Анжи" искренне жаль.
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
14 мая в 22:13
Почему не уйдут в другой клуб?
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
14 мая в 22:05
Не по правилам играют с игроками Анжи!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 22:04
Главное в этой ситуации- сохранить академию, пацаны ни при делах.
И как надо было довести Сулика, чтобы он отказался спонсировать
и академию тоже ? Очень странно это все, очень странно...Команда
за 27 лет не испытывающая финансовых проблем, в последний сезон
скатилась до уровня нищеброда, как только умудрились до такого довести...
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