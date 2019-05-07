«Тамбов» могут не допустить до участия в РПЛ

вчера, 21:24

«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.

РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ , то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.

Напомним, что команда идет на втором месте в ФНЛ и практически обеспечила себе повышение в классе за три тура до финиша.

Ранее сообщалось, что в «Тамбов» может перейти игрок «Зенита» Юрий Жирков.