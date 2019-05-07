«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.
РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ, то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.
Напомним, что команда идет на втором месте в ФНЛ и практически обеспечила себе повышение в классе за три тура до финиша.
Ранее сообщалось, что в «Тамбов» может перейти игрок «Зенита» Юрий Жирков.
5
Новости
«Тамбов» могут не допустить до участия в РПЛ
Вчера, 21:24
«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.
РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ, то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.
Да ещё надо попасть в РПЛ
Или уже в кабинетах отдали путёвку на повышение?
5
Новости
«Тамбов» могут не допустить до участия в РПЛ
Вчера, 21:24
«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.
РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ, то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.
Да ещё надо попасть в РПЛ
Или уже в кабинетах отдали путёвку на повышение?
все плохое - это не русские, все хорошее- это русские.
Завязывайте уже с этим, это не проблемы Анжи, если им
регламент позволил воспользоваться сохранением прописки.
Чуть что, валить все на кавказцев....у вас прям кристаллы одни....
все плохое - это не русские, все хорошее- это русские.
Завязывайте уже с этим, это не проблемы Анжи, если им
регламент позволил воспользоваться сохранением прописки.
Чуть что, валить все на кавказцев....у вас прям кристаллы одни....
То, что вы бюджетники, ваши расходы, футболисты и др.
Просто зашел, поздравил и вышел. Обрати на это внимание.
То, что вы бюджетники, ваши расходы, футболисты и др.
Просто зашел, поздравил и вышел. Обрати на это внимание.
В футбол играют не на полях, а в кабинетах да комитетах.
Спортивные принципы задвинуты на дальний план...
В футбол играют не на полях, а в кабинетах да комитетах.
Спортивные принципы задвинуты на дальний план...
Вот в чем вопрос то...
Вот в чем вопрос то...
Вот это по-русски.... Сбивающих на остановках людей откупают, а бьющих стулом по голове пиявок сажают
Вот это по-русски.... Сбивающих на остановках людей откупают, а бьющих стулом по голове пиявок сажают
Одни (футболисты) честно делают своё дело,как могут.
Другие (начальство) реально оценивают финансы области,края,города.
Придраться не к кому.
Одни (футболисты) честно делают своё дело,как могут.
Другие (начальство) реально оценивают финансы области,края,города.
Придраться не к кому.
Весь год шли на первом месте, всех выносили, а как замаячила РПЛ стало очково, денег нет, стадиона нет, долги есть.
И начали сливать матчи, последние 6 матчей всего 1 победа. Пропустили вперёд Сочи. Если деньги там?
3 место Томь, сколько помню у Томск всегда финансовые проблемы.
Короче весь футбол в России загибается. Скоро на всю большую страну останется команд 20
Весь год шли на первом месте, всех выносили, а как замаячила РПЛ стало очково, денег нет, стадиона нет, долги есть.
И начали сливать матчи, последние 6 матчей всего 1 победа. Пропустили вперёд Сочи. Если деньги там?
3 место Томь, сколько помню у Томск всегда финансовые проблемы.
Короче весь футбол в России загибается. Скоро на всю большую страну останется команд 20
С бухты-барахты же не должно быть. Или наверху так проще нужные команды протаскивать?
С бухты-барахты же не должно быть. Или наверху так проще нужные команды протаскивать?
Что же теперь, клич бросать "кто желает поиграть в РПЛ -выйти из строя!"
И они еще толковали о расширении лиги... Позорище...
Что же теперь, клич бросать "кто желает поиграть в РПЛ -выйти из строя!"
И они еще толковали о расширении лиги... Позорище...
На погашение дан срок месяц.
Соберет или нет сумму клуб- неизвестно.
Тогда кому готовиться к стыкам, кто войдет напрямую, кого куда передвинут? Одни непонятки.
Вот и получается, что футбольные дела решают в кабинетах и за счет регламентов...
На погашение дан срок месяц.
Соберет или нет сумму клуб- неизвестно.
Тогда кому готовиться к стыкам, кто войдет напрямую, кого куда передвинут? Одни непонятки.
Вот и получается, что футбольные дела решают в кабинетах и за счет регламентов...
Ни Тамбов,ни Томь,не знаю как Сочи,может побогаче,ни Нижний,ни СКА никто особо не рвётся.
По финансам не потянут.Пол года-год и всё.Итог известен.
...«Тамбов» пока не определился, будет ли выходить в премьер-лигу, если завоюет это право по результатам сезона ФНЛ.
«Будет решаться вопрос — идем мы со своей инфраструктурой и бюджетом в премьер-лигу или отложим этот шаг на какое-то время? Сниматься с чемпионата, конечно, не будем, продолжим выступать в ФНЛ. Просто отложим решение задачи»...
Ни Тамбов,ни Томь,не знаю как Сочи,может побогаче,ни Нижний,ни СКА никто особо не рвётся.
По финансам не потянут.Пол года-год и всё.Итог известен.
...«Тамбов» пока не определился, будет ли выходить в премьер-лигу, если завоюет это право по результатам сезона ФНЛ.
«Будет решаться вопрос — идем мы со своей инфраструктурой и бюджетом в премьер-лигу или отложим этот шаг на какое-то время? Сниматься с чемпионата, конечно, не будем, продолжим выступать в ФНЛ. Просто отложим решение задачи»...
Три года наза приоритет отдавался
команде пердива, сли такая ситуация
так в свое время Краснодар попал в в вышку...
2,5 года назад в этом пункте 4.5.3. Регламент
приоритет стал отдаваться команде вышки,
только вот Анжи здесь ни при чем, регламент
не под них делался, а 2/3 соккера визжали,
что угодно, а когда тыкал в регламент кричали,
что купили или делалось все для Анжи...Ведь
кричать просто от балды можно сколь угодно,
но если на тот момент регламент таков,просто
как говорится, надо притихнуть и играть как играют.
Спартачи в свое время воспользовались опцией отказа
за час до игры в морозную погоду, там ниже минус 15 * С,
и сколько здесь возмущались......так вот опять же никто ведь
регламент из возмутителей не читает, а они воспользовались
законной поцией отказа за час до игры, и как понимаешь,
объяснять каждому визжащему и кричащему, которому лень
заглянуть врегламент и ознакомиться с основным-смысла мало.
Три года наза приоритет отдавался
команде пердива, сли такая ситуация
так в свое время Краснодар попал в в вышку...
2,5 года назад в этом пункте 4.5.3. Регламент
приоритет стал отдаваться команде вышки,
только вот Анжи здесь ни при чем, регламент
не под них делался, а 2/3 соккера визжали,
что угодно, а когда тыкал в регламент кричали,
что купили или делалось все для Анжи...Ведь
кричать просто от балды можно сколь угодно,
но если на тот момент регламент таков,просто
как говорится, надо притихнуть и играть как играют.
Спартачи в свое время воспользовались опцией отказа
за час до игры в морозную погоду, там ниже минус 15 * С,
и сколько здесь возмущались......так вот опять же никто ведь
регламент из возмутителей не читает, а они воспользовались
законной поцией отказа за час до игры, и как понимаешь,
объяснять каждому визжащему и кричащему, которому лень
заглянуть врегламент и ознакомиться с основным-смысла мало.
дай то Бог, все у них будет в лучше м свете.
Хотя с другой стороны, может поэтому Вандефульного
поставили вместо грамотного Исакова, чтобы не рваться ?
Сложно сказать, желаю тамбовчанам только хорошего,
тем более, они нас поддержали в акции АнжиЖиви,
поэтому скажу так : ТамбовЖивиВРПЛ !!!
дай то Бог, все у них будет в лучше м свете.
Хотя с другой стороны, может поэтому Вандефульного
поставили вместо грамотного Исакова, чтобы не рваться ?
Сложно сказать, желаю тамбовчанам только хорошего,
тем более, они нас поддержали в акции АнжиЖиви,
поэтому скажу так : ТамбовЖивиВРПЛ !!!
Просто регламенты у нас бывают хитрые и непонятные.
А ты чем набрасываться, взял бы да растолковал, что да как.
Просто регламенты у нас бывают хитрые и непонятные.
А ты чем набрасываться, взял бы да растолковал, что да как.
когда тут загнулся, все болелы Анжи дружно поддерживали Амкар
и желали команде выкарабкаться, помимо этого Гаджи Муслимыч
тренировал немало, с Евсеевым, и не последние это для нас люди.
когда тут загнулся, все болелы Анжи дружно поддерживали Амкар
и желали команде выкарабкаться, помимо этого Гаджи Муслимыч
тренировал немало, с Евсеевым, и не последние это для нас люди.