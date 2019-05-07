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«Тамбов» могут не допустить до участия в РПЛ

вчера, 21:24

«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.

РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ, то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.

Напомним, что команда идет на втором месте в ФНЛ и практически обеспечила себе повышение в классе за три тура до финиша.

Ранее сообщалось, что в «Тамбов» может перейти игрок «Зенита» Юрий Жирков.

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Все комментарии
за
за
   727 / 1038
сегодня в 01:41
Где ж тогда будет играть Жирков???
Гавроша
Гавроша
   19 / 1038
сегодня в 00:53
Лучше анжи с одними долгами оставят. Один вопрос - кто так настойчиво хочет добить нашу ПЛ?
-Хостинский-
-Хостинский-
   232 / 1038
сегодня в 00:45
Футбол
5

Новости
«Тамбов» могут не допустить до участия в РПЛ
Вчера, 21:24
«Тамбов» может быть не допущен до участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает источник.

РФС предупредил руководство тамбовского клуба, что если они не погасят долги перед ФНЛ, то клуб не лицензируют. На решение проблемы «Тамбову» дали месяц. В противном случае дебют тамбовчан в РПЛ в следующем сезоне не состоится.

Да ещё надо попасть в РПЛ
Или уже в кабинетах отдали путёвку на повышение?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил станислав ильяшевич
   44 / 1038
сегодня в 00:31
А дагов оставят Вот это по-русски.... Сбивающих на остановках людей откупают, а бьющих стулом по голове пиявок сажают
Что за странный национализм ? У вас ментально уже :
все плохое - это не русские, все хорошее- это русские.
Завязывайте уже с этим, это не проблемы Анжи, если им
регламент позволил воспользоваться сохранением прописки.
Чуть что, валить все на кавказцев....у вас прям кристаллы одни....
mihaluch
mihaluch
   81 / 1038
сегодня в 00:26
А футболисты тут при чём? Они играли, бились,а дяди где-то не подсуетились.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Palex
   44 / 1038
сегодня в 00:23
Что ты нас все праздновать заставляешь? Мы уже отпраздновали, тихо по-семейному,чай не первое чемпионство. А если не нравится,что в ваш огород лезут,то пожалуйста не будем,только и ты зенитовские темы стороной обходи.
Я в ваши темы с негативом не лезу в отличие от вас.
То, что вы бюджетники, ваши расходы, футболисты и др.
Просто зашел, поздравил и вышел. Обрати на это внимание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 23:27
Сергей Саныч, грустно все это.
В футбол играют не на полях, а в кабинетах да комитетах.
Спортивные принципы задвинуты на дальний план...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 23:17
bsww, дак если Тамбов откажется ПОСЛЕ стыков, так нафик Томь в них участвовала? Если она могла напрямую пройти, вместо Тамбова.
Вот в чем вопрос то...
станислав ильяшевич
станислав ильяшевич
   665 / 1038
вчера в 23:16
А дагов оставят
Вот это по-русски.... Сбивающих на остановках людей откупают, а бьющих стулом по голове пиявок сажают
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 1038
вчера в 23:07
Сергей Саныч, тогда нужно заранее проводить опрос, намерены ли участвовать в ПЛ, стыках и т.д. С бухты-барахты же не должно быть. Или наверху так проще нужные команды протаскивать?
Думаю,что дело не в протаскивании.
Одни (футболисты) честно делают своё дело,как могут.
Другие (начальство) реально оценивают финансы области,края,города.
Придраться не к кому.
beefs
beefs
   178 / 1038
вчера в 23:07
Нужно Анжи уговорить остаться в ПЛ, один раз уже такое практиковали...
bsww
bsww ответил Ангел неБесГрешен
   329 / 1038
вчера в 23:05
Рассуждаю логически: до конца чемпионатов меньше месяца. На погашение дан срок месяц. Соберет или нет сумму клуб- неизвестно. Тогда кому готовиться к стыкам, кто войдет напрямую, кого куда передвинут? Одни непонятки. Вот и получается, что футбольные дела решают в кабинетах и за счет регламентов...
Напрямую выходят первая и вторая команда. Даже если кто-то и откажется, то только после окончания стыковых матчей, а не перед ними, отдадут приказ наверняка. Уж лучше в Томск лететь, чем в Хабаровск
LOpp
LOpp
   11 / 1038
вчера в 23:04
Тамбов явно затормозил в конце сезона.
Весь год шли на первом месте, всех выносили, а как замаячила РПЛ стало очково, денег нет, стадиона нет, долги есть.
И начали сливать матчи, последние 6 матчей всего 1 победа. Пропустили вперёд Сочи. Если деньги там?
3 место Томь, сколько помню у Томск всегда финансовые проблемы.
Короче весь футбол в России загибается. Скоро на всю большую страну останется команд 20
Bastardo
Bastardo ответил Twisted
   580 / 1038
вчера в 23:04
Если Тамбов и Томь не смогут.. Кто перейдет то в пл кроме Сочи?
Нижний или СКА
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 23:01
Сергей Саныч, тогда нужно заранее проводить опрос, намерены ли участвовать в ПЛ, стыках и т.д.
С бухты-барахты же не должно быть. Или наверху так проще нужные команды протаскивать?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   22 / 1038
вчера в 22:55
Балтика в 2010 году провела собрание клуба и решила не выходить в Премьер Лигу.
Palex
Palex ответил NAZAR 007
   52 / 1038
вчера в 22:54
Ниже читай. Если так же далек от права, как и написавший ерунду. Да, и свое бы лучше праздновали, всяко приятнее. чем в чужом огроде искать бузину )
Что ты нас все праздновать заставляешь? Мы уже отпраздновали, тихо по-семейному,чай не первое чемпионство. А если не нравится,что в ваш огород лезут,то пожалуйста не будем,только и ты зенитовские темы стороной обходи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 22:49
mat73, в точку! И гинер будет очень рад возвращению Мордовии, разницу мячей с ними поправлять ;)
Шуnя771
Шуnя771
   50 / 1038
вчера в 22:46
Болото...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 22:45
Если дела на самом дели так плохи, как здесь пишут, то я Ф шоке.
Что же теперь, клич бросать "кто желает поиграть в РПЛ -выйти из строя!"
И они еще толковали о расширении лиги... Позорище...
mat73
mat73
   156 / 1038
вчера в 22:44
Ну-ну, надо же вытащить в Премьеру обладателей ЧМ-стадионов !
Twisted
Twisted
   768 / 1038
вчера в 22:39
Если Тамбов и Томь не смогут.. Кто перейдет то в пл кроме Сочи?
Морозовский
Морозовский
   5 / 1038
вчера в 22:37
"Зенит-2" вместо "Тамбова" займёт место в РПЛ !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 22:35
Рассуждаю логически: до конца чемпионатов меньше месяца.
На погашение дан срок месяц.
Соберет или нет сумму клуб- неизвестно.
Тогда кому готовиться к стыкам, кто войдет напрямую, кого куда передвинут? Одни непонятки.
Вот и получается, что футбольные дела решают в кабинетах и за счет регламентов...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил МКС
   22 / 1038
вчера в 22:34
Ну если внимательно почитать спортивную прессу Они особо и не стремятся в РПЛ
Там все губернаторы за голову схватились,как бы не попасть в Премьер Лигу.
Ни Тамбов,ни Томь,не знаю как Сочи,может побогаче,ни Нижний,ни СКА никто особо не рвётся.
По финансам не потянут.Пол года-год и всё.Итог известен.
...«Тамбов» пока не определился, будет ли выходить в премьер-лигу, если завоюет это право по результатам сезона ФНЛ.
«Будет решаться вопрос — идем мы со своей инфраструктурой и бюджетом в премьер-лигу или отложим этот шаг на какое-то время? Сниматься с чемпионата, конечно, не будем, продолжим выступать в ФНЛ. Просто отложим решение задачи»...
NAZAR 007
NAZAR 007
   44 / 1038
вчера в 22:33
Валера, а что там непонятного ?
Три года наза приоритет отдавался
команде пердива, сли такая ситуация
так в свое время Краснодар попал в в вышку...

2,5 года назад в этом пункте 4.5.3. Регламент
приоритет стал отдаваться команде вышки,
только вот Анжи здесь ни при чем, регламент
не под них делался, а 2/3 соккера визжали,
что угодно, а когда тыкал в регламент кричали,
что купили или делалось все для Анжи...Ведь
кричать просто от балды можно сколь угодно,
но если на тот момент регламент таков,просто
как говорится, надо притихнуть и играть как играют.

Спартачи в свое время воспользовались опцией отказа
за час до игры в морозную погоду, там ниже минус 15 * С,
и сколько здесь возмущались......так вот опять же никто ведь
регламент из возмутителей не читает, а они воспользовались
законной поцией отказа за час до игры, и как понимаешь,
объяснять каждому визжащему и кричащему, которому лень
заглянуть врегламент и ознакомиться с основным-смысла мало.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил EAGuar As
   44 / 1038
вчера в 22:26
Жаль Тамбов если так .
Здорово, Шурик ! Да найдут денег,тьфу-тьфу,
дай то Бог, все у них будет в лучше м свете.

Хотя с другой стороны, может поэтому Вандефульного
поставили вместо грамотного Исакова, чтобы не рваться ?
Сложно сказать, желаю тамбовчанам только хорошего,
тем более, они нас поддержали в акции АнжиЖиви,
поэтому скажу так : ТамбовЖивиВРПЛ !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 1038
вчера в 22:21
Назар, я идеек не подкидываю, там без меня идейных хватает.
Просто регламенты у нас бывают хитрые и непонятные.
А ты чем набрасываться, взял бы да растолковал, что да как.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1038
вчера в 22:18
Жаль Тамбов если так .
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Palex
   44 / 1038
вчера в 22:18
Назар,а в этот сезон, они на чьих костях вьехали?
И еще покажи здесь анжуйцев, которые плясали на костях Амкара,
когда тут загнулся, все болелы Анжи дружно поддерживали Амкар
и желали команде выкарабкаться, помимо этого Гаджи Муслимыч
тренировал немало, с Евсеевым, и не последние это для нас люди.
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