Правительство может еще выделить 285 млн рублей на подготовку к Евро-20

16 мая 2019, 10:26

Правительство РФ может выделить дополнительные средства в размере до 285,2 млн рублей на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в проекте изменений в федеральный закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Отмечается, что денежные средства могут быть предоставлены в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом оргкомитету чемпионата мира по футболу «Россия-2018» в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах излишне уплаченных сумм налогов.

Недавно талисман Евро-2020 был представлен в Петербурге.