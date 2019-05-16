ГлавнаяНовости

Правительство может еще выделить 285 млн рублей на подготовку к Евро-20

16 мая 2019, 10:26

Правительство РФ может выделить дополнительные средства в размере до 285,2 млн рублей на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в проекте изменений в федеральный закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Отмечается, что денежные средства могут быть предоставлены в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом оргкомитету чемпионата мира по футболу «Россия-2018» в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах излишне уплаченных сумм налогов.

Недавно талисман Евро-2020 был представлен в Петербурге.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренерский штаб Бердыева требует от «Ростова» около 100 млн рублей
Вчера, 19:22 Комментарии19
Гендир «Ахмата»: «Фонд Кадырова нам помогает»
Вчера, 15:10 Комментарии9
СлухиИгроки «Арсенала» получат по £ 100-500 тыс. в случае победы в финале ЛЕ
Вчера, 05:30 Комментарии8
«Реал» - самый дорогой футбольный бренд в мире, «Зенит» - 46-й
16 мая Комментарии89
Вудворд пообещал Сульшеру финансовую поддержку
16 мая Комментарии12
Кадиев: «Игроки „Анжи“ получали зарплату больше полугода назад»
14 мая Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
17 мая в 18:24
как всегда деньги разворуют
Pancher_95
Pancher_95
   370 / 840
17 мая в 11:50
А что так мало? Давайте сразу 2 млрда, Миллеру и ко
Иванов Вадим
Иванов Вадим
   790 / 840
17 мая в 09:53
C BenderBender полностью согласен!
TypXXI
TypXXI ответил galem72
   588 / 840
16 мая в 22:29
Одно и то же. Не надоело ныть? Бесят российские либералы. Ноют и ноют и ничего не делают как их "бог" Навальный. Ясен пень что ваша власть над вами издевается и троллит. Делать надо а не ныть! Такое ощущение что ты из-за лайков это написал.
TypXXI
TypXXI ответил sir_Alex
   588 / 840
16 мая в 22:26
Так пилят же, в Екатеринбурге.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 12:16
В Санкт-Петербурге врядли заметят эту подготовку.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 12:11
Нечего стало "пилить"? 🤣🤣🤣👍
BenderBender
BenderBender
   170 / 840
16 мая в 12:11
Мож, для людей что-нибудь сделаете, суки?!
galem72
galem72
   346 / 840
16 мая в 11:19
"Просто денег нет щас! Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)

Просто сказачное едро...
handreb
handreb
   67 / 840
16 мая в 11:07
И их тут же разворуют.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
16 мая в 10:51
Всё в Газпром,в него,родимый...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100