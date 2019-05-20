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Мбаппе считает, что «Золотой мяч» выиграет Месси

вчера, 20:17

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года выиграет форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Думаю, Месси выиграет «Золотой мяч», несмотря на вылет «Барсы» из Лиги чемпионов, это ничего не меняет.

Лео - номер один. Он показал, что является лучшим футболистом этого года. Да, год закончится в декабре, но я не беспокоюсь за Месси, он продолжит играть на своем уровне.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   710 / 842
сегодня в 04:29
Попахивает переходом в Барсу))))))
NOVA
NOVA ответил BARCDJIN
   390 / 842
сегодня в 00:07
МБАППЕ БУДЕТ ПОДПИСАН БАРСОЙ ЗА ЭТИ СЛОВА ЧЕРЕЗ ГОД. МОЛОДЕЦ ЗНАЕТ КУДА НАДО СТРЕМИТСЯ.
тока далбак как молодой игрок пойдет в барсу!!
NOVA
NOVA
   390 / 842
сегодня в 00:05
да ну!! так позорно влететь ливеру и ничего ни сделать!! лучше уже из ливера кому нибудь дать зм!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   121 / 842
вчера в 23:37
МБАППЕ БУДЕТ ПОДПИСАН БАРСОЙ ЗА ЭТИ СЛОВА ЧЕРЕЗ ГОД. МОЛОДЕЦ ЗНАЕТ КУДА НАДО СТРЕМИТСЯ.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил BARCELONA-BEST
   418 / 842
вчера в 23:32
Ты забыл добавить что мбаппе 20 лет, а лео скоро 32 года.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил da da da
   418 / 842
вчера в 23:30
Нет в тройке ориги, вейналдум и аллисон беккер.
mondial18
mondial18
   469 / 842
вчера в 23:27
верно все сказал
Шишанутый
Шишанутый ответил Владимир Еремин
   15 / 842
вчера в 22:56
комментаторы...мать вашу! читаю и "восхищаюсь".... ЗМ лучшему за ИГРУ В ФУТБОЛ, а не за титулы команды! еще Линекер сказал что-то типа, что как только стали "давать" за титулы, а не за игру, то приз З.М. для него умер... а Месси реально круче всех на порядок был в этом сезоне, и если бы не "тупо-твердолобость" Вальверде и дикая бесхребетность партнеров в ОДНОМ ! матче (где Лео был лучшим), то ВСЕ бы "видали в гробу" ваши антимессикоментарии...
У персофанов Месськи как всегда виноваты все вокруг (и тренер, и партнеры, и болбои, и стюарды и уборщица) но только не их кумир!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   136 / 842
вчера в 22:39
Теперь понятно, почему Мбаппе останется в ПСЖ на следующий сезон и не перейдётв Реал) Пареньку дали время на переосмысление насчёт Месси.
Владимир Еремин
Владимир Еремин
   525 / 842
вчера в 22:34
комментаторы...мать вашу! читаю и "восхищаюсь".... ЗМ лучшему за ИГРУ В ФУТБОЛ, а не за титулы команды! еще Линекер сказал что-то типа, что как только стали "давать" за титулы, а не за игру, то приз З.М. для него умер... а Месси реально круче всех на порядок был в этом сезоне, и если бы не "тупо-твердолобость" Вальверде и дикая бесхребетность партнеров в ОДНОМ ! матче (где Лео был лучшим), то ВСЕ бы "видали в гробу" ваши антимессикоментарии...
Шишанутый
Шишанутый ответил football_
   15 / 842
вчера в 22:30
интересно. реал хочет купить мбаппе - человека, который говорит, что месси - номер один.
Это журналисты распускают слухи. Реал его покупать не соберается. Зидан уже сказал что Мбапе ему не нужен а Псж подтвердил что он остается в клубе. Реал купит Йовича.
95-shishani-95
95-shishani-95
   43 / 842
вчера в 22:07
Т.е. как обычно подарят левый ЗМ?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил AmIIIeR89
   41 / 842
вчера в 21:58
А чем Мбаппе хуже? Тоже выиграл свой чемпионат. Ну забьет на пару мячей меньше, это что такой весомый показатель? Он действующий чемпион мира, движущая сила своей сборной, а не тормозящая. Вылетели бездарно в ЛЧ, как и Барса. Если уж давать кому-то ЗМ, то скаузеру, а если уж они выиграют ЛЧ, то им 100%
Месси: луший бомбардир ЛЧ, ТОП 5, чемпионата Испании, Обладатель Золотой бутсы, лучший по системе гол+пас, чемпион Испании, будущий Обладатель кубка Испании, лучший исполнитель штрафных, лучший по дриблингу и это все при том что целый месяц отуствовал из сломанной руки.
Мбаппе: чемпион Франции, лучший бомбардир франции.
Ну да) ты прав) Мбаппе ничем не хуже Месси)
da da da
da da da ответил Left Boy
   224 / 842
вчера в 21:54
ну это гномоглорство головного мозга. даже травмированного дноймара, вылетевшего из ЛЧ в 1/8, прогнозирует в топ-3, а Роналду нет
ты знаешь что означает награда в лице ЗМ?это значит ЛУЧШИЙ игрок года,так как футболист ЛУЧШЕ всех играющих в футбол,Роналду там в ПРИНЦИПЕ не может быть.
Неймар гений,за полсезона что он сыграл статистика у него будь здаров.
STVA 1
STVA 1 ответил Так Себе Аналитик
   35 / 842
вчера в 21:53
Я имел ввиду личные достижения и что пока нет пафоса у него . А то что ПСЖ команда для личного пользования и то что Мбаппе скоро закончит прогрессировать в чемпе одной команды , про это я давно писал ...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 842
вчера в 21:53
Португальский безработный физрук проплаченный известным португальским симулянтом думает иначе)) хотя лучше не будем об убогих))
Мбаппе молодец. Не испугался сказать правду.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил STVA 1
   14 / 842
вчера в 21:47
Паренек скромничает и правильно делает .
А с чего он должен бахвалиться? От мертвого МЮ вылетели в ЛЧ, Кубок и тот проиграли, да если бы и выиграли, чемпионаты одной команды не считаются.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   54 / 842
вчера в 21:34
Через сезон перейдет к Месси,видно сразу,думаю с Неймаром
Left Boy
Left Boy ответил da da da
   169 / 842
вчера в 21:31
ну это гномоглорство головного мозга. даже травмированного дноймара, вылетевшего из ЛЧ в 1/8, прогнозирует в топ-3, а Роналду нет
BARCDJIN
BARCDJIN
   121 / 842
вчера в 21:31
плак плак глорики кристинки
football_
football_
   565 / 842
вчера в 21:18
интересно. реал хочет купить мбаппе - человека, который говорит, что месси - номер один.
da da da
da da da
   224 / 842
вчера в 21:16
Мбаппе/Неймар,Стерлинг/ и Месси должны быть в топ3 на ЗМ.
КЭТиК
КЭТиК
   162 / 842
вчера в 21:03
Мозги у человека есть.
Alex12357
Alex12357
   416 / 842
вчера в 21:02
ЗМ -должен получить игрок из команды победившей в ЛЧ иначе зачем вся эта бутафория разве что для МБаппе!!!!!Вот купят во Франции 5 мячей в поледней игре для МБаппе ,представляю Меську с тонной туалетной бумаги -изойдётся!!!
STVA 1
STVA 1 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   35 / 842
вчера в 20:57
Согласен .
дурман
дурман
   286 / 842
вчера в 20:41
Модричу или Бейлу.
Больше не вижу конкурентов
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   258 / 842
вчера в 20:25
А чем Мбаппе хуже? Тоже выиграл свой чемпионат. Ну забьет на пару мячей меньше, это что такой весомый показатель? Он действующий чемпион мира, движущая сила своей сборной, а не тормозящая. Вылетели бездарно в ЛЧ, как и Барса. Если уж давать кому-то ЗМ, то скаузеру, а если уж они выиграют ЛЧ, то им 100%
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил STVA 1
   16 / 842
вчера в 20:21
Паренек скромничает и правильно делает .
Ну, Мбаппе и не заслужил, а вот ван Дейк вполне себе может быть. Надоело что-то, что ЗМ дают за забитые голы, за них и так награда предусмотрена.
Colchoneros
Colchoneros
   75 / 842
вчера в 20:21
Может и Бензима получить!
😁😁😁😁
cska plus
cska plus
   4 / 842
вчера в 20:20
Негритёнок понимает, что всё продано.
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