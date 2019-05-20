Мбаппе считает, что «Золотой мяч» выиграет Месси

Нападающий ПСЖ считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года выиграет форвард «Барселоны» .

Думаю, Месси выиграет «Золотой мяч», несмотря на вылет «Барсы» из Лиги чемпионов, это ничего не меняет.

Лео - номер один. Он показал, что является лучшим футболистом этого года. Да, год закончится в декабре, но я не беспокоюсь за Месси, он продолжит играть на своем уровне.