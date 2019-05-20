Мбаппе считает, что «Золотой мяч» выиграет Месси

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» по итогам 2019 года выиграет форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Думаю, Месси выиграет «Золотой мяч», несмотря на вылет «Барсы» из Лиги чемпионов, это ничего не меняет.
Лео - номер один. Он показал, что является лучшим футболистом этого года. Да, год закончится в декабре, но я не беспокоюсь за Месси, он продолжит играть на своем уровне.
Мбаппе: чемпион Франции, лучший бомбардир франции.
Ну да) ты прав) Мбаппе ничем не хуже Месси)
Мбаппе: чемпион Франции, лучший бомбардир франции.
Ну да) ты прав) Мбаппе ничем не хуже Месси)
Неймар гений,за полсезона что он сыграл статистика у него будь здаров.
Неймар гений,за полсезона что он сыграл статистика у него будь здаров.
Мбаппе молодец. Не испугался сказать правду.
Мбаппе молодец. Не испугался сказать правду.
Больше не вижу конкурентов
Больше не вижу конкурентов
😁😁😁😁
😁😁😁😁