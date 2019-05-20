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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не хватает победы в Лиге чемпионов»

вчера, 20:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что в клубной коллекции не хватает победы в Лиге чемпионов.

Я уже говорил, что в конце концов, нас будут судить по тому, выиграем ли мы Лигу чемпионов или нет. Если мы этого не сделаем, то других успехов будет недостаточно.

Напомним, что «Манчестер Сити» по итогам текущего сезона сделал требл - выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок Лиги.

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Все комментарии
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Beka_byaka
   16 / 842
сегодня в 06:59
Ненависть зашкаливает??? Продолжай в том же духе... В следующем году возмешь ЛЧ.
Друже, ты о чём? Барселона, её игроки и её глоры меня лишь улыбаться заставляют :)
За пожелание спасибо. ЛЧ у меня в коллекции как раз и не хватает. Отзывчивый ты чел)
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   118 / 842
вчера в 21:34
Ненависть зашкаливает???

Продолжай в том же духе... В следующем году возмешь ЛЧ.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   16 / 842
вчера в 20:15
Скажи прямо - сколько тебе ещё денег надо?
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