Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не хватает победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что в клубной коллекции не хватает победы в Лиге чемпионов.
Я уже говорил, что в конце концов, нас будут судить по тому, выиграем ли мы Лигу чемпионов или нет. Если мы этого не сделаем, то других успехов будет недостаточно.
Напомним, что «Манчестер Сити» по итогам текущего сезона сделал требл - выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок Лиги.
За пожелание спасибо. ЛЧ у меня в коллекции как раз и не хватает. Отзывчивый ты чел)
За пожелание спасибо. ЛЧ у меня в коллекции как раз и не хватает. Отзывчивый ты чел)
Продолжай в том же духе... В следующем году возмешь ЛЧ.
Продолжай в том же духе... В следующем году возмешь ЛЧ.