Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не хватает победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» подчеркнул, что в клубной коллекции не хватает победы в Лиге чемпионов.

Я уже говорил, что в конце концов, нас будут судить по тому, выиграем ли мы Лигу чемпионов или нет. Если мы этого не сделаем, то других успехов будет недостаточно.