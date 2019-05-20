Де Брюйне не беспокоит неудача «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что команда провела удачный сезон, несмотря на вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом «горожане» выиграли три внутренних турнира.
Меня совсем не раздражает вылет «Ман Сити» из ЛЧ. Думаю, любой клуб согласился бы быть на нашем месте в конце сезона, даже не раздумывая. Нельзя думать о футболе в сослагательном наклонении.
После вылета из Лиги чемпионов нужно было это проглотить и идти дальше. Мы ответили на это, выиграв чемпионат и Кубок Англии. Не думаю, что в начале сезона кто-то планирует выиграть три титула. Нужно относиться к этому так, что мы выиграли три турнира и дошли до 1/4 финала ЛЧ, это невероятный подвиг.
Брали ведь Гвардиолу сразу для выигрыша ЛЧ(в этом не было секрета, чемп брали и предыдущие тренера), а МС даже в 1/2 не проходят...
Брали ведь Гвардиолу сразу для выигрыша ЛЧ(в этом не было секрета, чемп брали и предыдущие тренера), а МС даже в 1/2 не проходят...