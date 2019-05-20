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Де Брюйне не беспокоит неудача «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

вчера, 10:29

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что команда провела удачный сезон, несмотря на вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом «горожане» выиграли три внутренних турнира.

Меня совсем не раздражает вылет «Ман Сити» из ЛЧ. Думаю, любой клуб согласился бы быть на нашем месте в конце сезона, даже не раздумывая. Нельзя думать о футболе в сослагательном наклонении.

После вылета из Лиги чемпионов нужно было это проглотить и идти дальше. Мы ответили на это, выиграв чемпионат и Кубок Англии. Не думаю, что в начале сезона кто-то планирует выиграть три титула. Нужно относиться к этому так, что мы выиграли три турнира и дошли до 1/4 финала ЛЧ, это невероятный подвиг.

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Все комментарии
allemz
allemz ответил League1
   61 / 843
вчера в 22:29
И меня тоже не беспокоит и даже где-то немного радует.
Единственная радость в твоей жалкой и ничтожной жизни)
League1
League1
   110 / 843
вчера в 18:45
И меня тоже не беспокоит и даже где-то немного радует.
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 15:08
Классный футболист в составе МС с очень большим КПД. Во втором матче со шпорами-три голевых передачи. Все острые завершающие атаки в основном идут через него.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   383 / 843
вчера в 14:23
Конечно доместик требл это круто, но наверное любой из МС легко бы обменял бы Кубок Англии на финал лч.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
вчера в 14:21
Лол любители глотать, хотя что взять с голубой части манчестера, Да с теми трансферами и зп папки, вы должны каждый год легко выигрывать, а не спрашивать и идти дальше
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
вчера в 13:40
Мне кажется труднее стать чемпионом АПЛ,чем выйти в финал ЛЧ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
вчера в 13:38
М Сити в этом сезоне сильнее финалистов ЛЧ.Были бы очные встречи с ними по очереди у Сити и все убедились бы в этом.Де Брюйне знает об этом и поэтому спокоен.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 11:17
Кто Лигу Чемпионов выиграл, тот и лучший. Сити не из их числа.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
вчера в 11:11
А что ему остается говорить?ЛЧ мечта любого футболиста!
Artuom
Artuom
   77 / 843
вчера в 11:03
Такие слова понятны после первого сезона, после второго... но начиная с третьего уже как то не то...воспринимается уже как некоторая отмазка...

Брали ведь Гвардиолу сразу для выигрыша ЛЧ(в этом не было секрета, чемп брали и предыдущие тренера), а МС даже в 1/2 не проходят...
Gelious
Gelious
   246 / 843
вчера в 11:02
"Думаю, любой клуб согласился бы быть на нашем месте в конце сезона, даже не раздумывая."- им там что, мозги что ли промывают?
Ptaha91
Ptaha91
   547 / 843
вчера в 10:48
раз так часто ее упоминаете, значит очень больно...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
вчера в 10:40
Претендентов на победу в ЛЧ становится все больше, но победитель будет один. Так что не стоит посыпать голову пеплом, а три трофея на дороге не валяются - это отличное достижение!!!
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
вчера в 10:33
Все внутренние титулы Гвардиола выиграл. Приоритет на следующий сезон ЛЧ и чемпионат, остальные можно слить
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