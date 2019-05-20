Де Брюйне не беспокоит неудача «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» считает, что команда провела удачный сезон, несмотря на вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом «горожане» выиграли три внутренних турнира.

Меня совсем не раздражает вылет «Ман Сити» из ЛЧ . Думаю, любой клуб согласился бы быть на нашем месте в конце сезона, даже не раздумывая. Нельзя думать о футболе в сослагательном наклонении.