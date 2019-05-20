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Аллегри: «Не планирую брать отпуск»

вчера, 09:09

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча с «Аталантой» (1:1) рассказал о своем будущем. 51-летний Аллегри покинет «Юве» в конце сезона.

Я встречался с руководством после «Аякса», и мы планировали продолжить сотрудничество. Однако спустя время мы собрались еще раз и приняли такое решение. Я решил, что во благо «Ювентуса» лучше уйти сейчас, иначе мы рисковали бы столкнуться с проблемами в сентябре или октябре. 

Я не особо планирую брать годичный отпуск. Совсем не исключаю этого, но моя цель состоит в том, чтобы найти новый интересный проект. Жизнь полна сюрпризов, и нужно быть готовым ко всему. 

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Все комментарии
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
вчера в 11:13
Работу нужно искать.
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 10:02
Не очень-то он и устал, чтобы брать отпуск. Чтобы выиграть Серию-А, где нет соперников у ЮВЕ, особо напрягаться не надо. В Лиге Чемпионов он смирился, что не выиграет. Проиграли ну и ладно. Так что, можно и без отпуска.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   254 / 843
вчера в 09:22
Ясно одно- долго без работы Макс не будет! Сейчас выстроится очередь из топ клубов Европы и Италии!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 09:16
Будет востребован.
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