Аллегри: «Не планирую брать отпуск»

Главный тренер «Ювентуса» после матча с «Аталантой» (1:1) рассказал о своем будущем. 51-летний Аллегри покинет «Юве» в конце сезона.

Я встречался с руководством после «Аякса», и мы планировали продолжить сотрудничество. Однако спустя время мы собрались еще раз и приняли такое решение. Я решил, что во благо «Ювентуса» лучше уйти сейчас, иначе мы рисковали бы столкнуться с проблемами в сентябре или октябре.

Я не особо планирую брать годичный отпуск. Совсем не исключаю этого, но моя цель состоит в том, чтобы найти новый интересный проект. Жизнь полна сюрпризов, и нужно быть готовым ко всему.