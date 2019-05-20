Кальдерон: «Кажется, Бэйл уже сыграл свой последний матч за „Реал“»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен, что вингер «сливочных» этим летом покинет команду.

Кажется, Бэйл уже сыграл свой последний матч за «Реал». Зидан еще в прошлом сезоне считал, что «Реалу» крайне важно оставить Роналду и продать Бэйла, но клуб решил этого не делать. Похоже, что Бэйл уйдет из-за отношений с тренером и болельщиками. Фанаты считают, что он не предан клубу, и это проблема.

Лучше для Гарета будет уйти. Он должен воспользоваться такой возможностью, если она появится. Возможно, будет аренда. Проблема в огромной зарплате игрока.

Ему не повезло с самого начала - болельщики думали, что за такие деньги Бэйл будет лучше Роналду, но это просто невозможно.