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Кальдерон: «Кажется, Бэйл уже сыграл свой последний матч за „Реал“»

вчера, 10:39

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон уверен, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл этим летом покинет команду.

Кажется, Бэйл уже сыграл свой последний матч за «Реал». Зидан еще в прошлом сезоне считал, что «Реалу» крайне важно оставить Роналду и продать Бэйла, но клуб решил этого не делать. Похоже, что Бэйл уйдет из-за отношений с тренером и болельщиками. Фанаты считают, что он не предан клубу, и это проблема.

Лучше для Гарета будет уйти. Он должен воспользоваться такой возможностью, если она появится. Возможно, будет аренда. Проблема в огромной зарплате игрока. 

Ему не повезло с самого начала - болельщики думали, что за такие деньги Бэйл будет лучше Роналду, но это просто невозможно. 

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   233 / 843
вчера в 20:18
Возможно Гарету лучше в Тотен перейти обратно, или в АПЛ в целом.
League1
League1
   110 / 843
вчера в 18:55
Футболист в общем был неплохой. Но конечно не Роналду, даже не полРоналду. И вечно больной какой-то.
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
вчера в 14:53
До Роналду ему никогда не добраться!!! НИКОГДА!!! Возможно, такого игрока больше и не будет!!!
Zlatan35
Zlatan35
   603 / 843
вчера в 14:27
Попал Реал реально с валлийцем.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 12:43
Это для Реала лучше. А для Гарета лучше поиграть в гольф.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ДСА
   217 / 843
вчера в 12:26
Какая неустойка ? Если покупательные найдётся , он просто будет отрабатывать свой контракт до конца , сидя на банке
No problem
No problem
   180 / 843
вчера в 11:38
Сколько не хай этого барана,но своё он отработал сполна.
Не прижился. Не получилось.
Он для Мадрида как китайская подделка,впихнули,отработал,и сломался....часто.
Спс ему за все.
Теперь лишь бы чухнул с миром жалкое подобие Бэкса.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
вчера в 11:33
Очень на то похоже...
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
вчера в 11:17
Выкупать его наврятли кто-то рискнёт, а взять в аренду для начала могут, ЗП в 390 тысяч огромная, но не думаю, что с Бэйлом всё кончено.
ДСА
ДСА
   89 / 843
вчера в 11:14
Придется задарма продавать или платить положенную по контракту супернеустойку. Все варианты плохи для Реала.
Медив
Медив
   44 / 843
вчера в 11:04
Эх, помнится зимой были рассуждения за сколько Реал сможет продать Бейла. 100 миллионов? 150? Теперь уже согласны просто избавиться, чтобы не платить оставшиеся 50 лямов.
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