Зеленский призвал украинцев стать исландцами в футболе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии.
«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил.
И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе», — сказал Зеленский в эфире «Радіо Свобода».
Напомним, что на Евро-2016 Исландия добралась до 1/4 финала.
Но почему то грустно после его шутки становится!!!
Но почему то грустно после его шутки становится!!!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ