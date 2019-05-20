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Зеленский призвал украинцев стать исландцами в футболе

20 мая 2019, 12:11

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии.

«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил.

И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе», — сказал Зеленский в эфире «Радіо Свобода».

Напомним, что на Евро-2016 Исландия добралась до 1/4 финала.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
20 мая в 23:16
В украинском футболе пока не настолько всё плохо чтобы студентов и уборщиков в сборную привлекать.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
20 мая в 22:32
Клоун, однако. Новая роль.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
20 мая в 19:33
Так украинцы покруче исландцев будут, в футболе в том числе
Colchoneros
Colchoneros ответил ст_прапорщик
   54 / 840
20 мая в 18:37
Тема для разведения срача!
Где политика там всегда срач!
13 RUS
13 RUS
   276 / 840
20 мая в 18:37
Мда...
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   334 / 840
20 мая в 18:34
Тема для разведения срача!
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
20 мая в 18:15
Хохлы теперь будут играть в исландской манере, чай Цэевропа.
Томик
Томик
   136 / 840
20 мая в 16:10
Что тут делает эта новость?
Багров-брат
Багров-брат
   273 / 840
20 мая в 15:03
Вовка, это уже ни кино и совсем ни сцена "квартала"! Ох и вляпался ты, Вовка...)))
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
   740 / 840
20 мая в 14:27
    clop
    clop
       84 / 840
    20 мая в 13:46
    Чего только не придумает еврей, чтобы не платить денег :)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    20 мая в 13:27
    Весело так, задорно все сказано!!!
    Но почему то грустно после его шутки становится!!!
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       96 / 840
    20 мая в 13:26
    Нашел на кого равняться.
    Верг
    Верг
       272 / 840
    20 мая в 13:22
    Его еще не инагурировали, а угар и забористая трава начинает давать о себе знать!
    311
    311
       73 / 840
    20 мая в 12:53
    А наши РФПЛовские исландцы кто по профессии?)
    Palex
    Palex
       60 / 840
    20 мая в 12:53
    Не с того начинает.
    wingback
    wingback
       167 / 840
    20 мая в 12:45
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
         398 / 840
      20 мая в 12:43
      Почему не с россиянами при Гусе лол. Укро истеблишменту пора б уже заткнуться.
      Знатог
      Знатог
         180 / 840
      20 мая в 12:40
      Ну шо так мелко берёт, почему не испанцами?
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         59 / 840
      20 мая в 12:35
      СПАРТАЧИ - ЭТО ЭЛТОНЫ ДЖОНЫ В ФУТБОЛЕ !

      ГЫ-ГЫ
      Alpribas
      Alpribas ответил Splurgeloa
         76 / 840
      20 мая в 12:28
      Даже тут стыдно за спартак))
      За него всегда стыдно, можно сказать, круглосуточно.
      Splurgeloa
      Splurgeloa
         266 / 840
      20 мая в 12:17
      Даже тут стыдно за спартак))
      Colchoneros
      Colchoneros
         54 / 840
      20 мая в 12:16
      Зеленский призвал украинцев стать исландцами в футболе а в обычной жизни быть самалийцами!
      Balanenok
      Balanenok
         93 / 840
      20 мая в 12:14
      То есть не платить футболистам, а чтобы они играли, хохлы на это не пойдут, все изменят Родине.
      Ненавижу спартак
      Ненавижу спартак
         34 / 840
      20 мая в 12:14
      Главное не спартаковцами.
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