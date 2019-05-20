Зеленский призвал украинцев стать исландцами в футболе

20 мая 2019, 12:11

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии.

«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. Они сделали это, хотя никто не верил.

И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе», — сказал Зеленский в эфире «Радіо Свобода».

Напомним, что на Евро-2016 Исландия добралась до 1/4 финала.