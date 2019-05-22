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«Реал» выделит 600 млн евро на трансферы и поборется за Мбаппе

сегодня, 18:51

По информации источника, «Реал» готов провести мощную трансферную кампанию летом. Клуб выделит Зинедину Зидану 600 млн евро, тренер сам сможет принимать участие в выборе новичков.

Одним из пожеланий Зидана стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. «Сливочные» поборются за футболиста, несмотря на заявление парижан о том, что 20-летний форвард останется в команде.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Don Nerazzurri
   61 / 837
сегодня в 20:07
Что-то ваших совсем мало стало после унижения от молодежи Аякса.Аха)))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 20:06
    На официальном сайте Ювентуса другая информация.
    И вновь пойдут за треблом.Аха)))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 20:05
    На официальном сайте Ювентуса другая информация.
    Наверное к октябрю подтянуться.Аха)))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 20:03
    На официальном сайте Ювентуса другая информация.
    Что-то ваших совсем мало стало после унижения от молодежи Аякса.Аха)))
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил vastudio
       93 / 837
    сегодня в 20:02
    Справедливости ради Зидан несколько сезонов подряд без особых вложений побеждал в ЛЧ. Главная сила Зидана это психология.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri ответил Bеликий Князь
       122 / 837
    сегодня в 20:00
    На официальном сайте Ювентуса другая информация.
    На официальном сайте горбатых лож.Аха)))
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
       427 / 837
    сегодня в 20:00
    Одним словом - МЕШОК!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 19:59
    весь футбол свелся к побольше выцыганить денег у шейхов и скупить игроков. ни тебе стеночек, ни тебе забегания...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 837
    сегодня в 19:58
    По расчетам специалистов общая стоимость сборной Франции ровна $1,299 млрд.....
    Зидану пока выделили лишь половину.....))
    112910315
    112910315 ответил bublikyo
       1 / 837
    сегодня в 19:57
    Купим Мбаппе и ещё целых 100 миллионов останется на укрепление состава
    А вы по бартеру, вы им Бэйла, ПСЖ вам Мбаппе, и 500 млн останется на другие покупки и Мбаппе будет в Реале играть, если конечно Бэйла не жалко)
    Тага Дага
    Тага Дага
       210 / 837
    сегодня в 19:56
    Бензема против,и тем более он лучший игрок этого сезона.А зачем уходит куда-то ему,если есть деньги и чемпионства,а реал не возьмёт лигу в ближайшее 10 лет. ..а Псж сможет...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       259 / 837
    сегодня в 19:56
    Не поможет
    abrosimov
    abrosimov
    сегодня в 19:55
    Капец....это можно такую команду собрать
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил dino-hsv
       18 / 837
    сегодня в 19:54
    а где эта грань между мешком и не мешком? вот правда, не хочу как-то задеть юве, но реал за 5 лет потратил на трансферы 444 млн, а юве - 827. при этом на продажах реал заработал 427 млн (почти в 0 вышли), а юве - 541.
    На официальном сайте Ювентуса другая информация.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 19:54
    600 млн... жесть, столько денег в пустоту, в бездонные хотелки физрука Зидана, все равно будут без трофеев, пока не запретят VAR
    RoArt
    RoArt ответил Neymar 10
    сегодня в 19:51
    Мбаппе, Азар, Эриксен ну и на сдачу Месси купим - пусть мячики подает)
    cska plus
    cska plus
       3 / 837
    сегодня в 19:48
    Даааа) вот это цифра!
    ДАША Д
    ДАША Д
       146 / 837
    сегодня в 19:47
    Можно купить новую команду.
    particular
    particular ответил Bezymniy Ispanec
       2 / 837
    сегодня в 19:46
    Тронут Вашей безудержной экспрессией, тактом и безупречной аргументацией...
    Теперь вижу, к каким высотам мне стремиться...
    Но прошу, впредь, меня не беспокоить своей писаниной...
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       134 / 837
    сегодня в 19:44
    Годовой бюджет всех команд Африки.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответил dino-hsv
       126 / 837
    сегодня в 19:44
    Абсолютно прав. Я об этом писал раньше когда говорили что Сити мешок и состав у него миллиардный... Так это потому что зная что у шйхов есть денги продавали им играков в 2 раза дороже.

    Яб вместо супердорогих играков, которые при переходе в реал ещё сильнее зазвездятся купил бы молодых и перспективных, еслиб даже ещё пару сезонов потерять на повышения их профессионализм. Зато потом 5-6 лет доминировабы в Европе.

    Но супердорогие игроки они нужны не только чтоб был результат на поле, а чтоб ещё и моментально от рекламы, от футболок и так далее пошли доходы.... Никто не хочет вкладывать в молодых и выращивать. Хотят купить дорого и сразу постараться покрыть затраты.

    Футболу только хуже будет от этого.
    Артур Бертон
    Артур Бертон ответил BURNLEY
       240 / 837
    сегодня в 19:42
    Приветик Allemz Ты думаешь я тебе не узнал
    Приветик, Toro.
    Ты думаешь я тебя не узнал?
    Байкал-38
    Байкал-38
       9 / 837
    сегодня в 19:42
    Точно Мбапее покупать собрались, если конечно не "утка".
    dino-hsv
    dino-hsv ответил Bеликий Князь
       383 / 837
    сегодня в 19:41
    Потому что не мешок. При этом каждый год с трофеями, как минимум с одним.)
    а где эта грань между мешком и не мешком? вот правда, не хочу как-то задеть юве, но реал за 5 лет потратил на трансферы 444 млн, а юве - 827. при этом на продажах реал заработал 427 млн (почти в 0 вышли), а юве - 541.
    112910315
    112910315
       1 / 837
    сегодня в 19:41
    ПСЖ Мбаппе не продаст до конца контракта, даже за 600 млн, что выделили Зидану. Мбаппе нужен ПСЖ с их амбициями.
    kotmyshka
    kotmyshka
       120 / 837
    сегодня в 19:38
    неплохая сумма...
    vastudio
    vastudio
       452 / 837
    сегодня в 19:37
    Так вот главный секрет гениального лысого алжирца?))))) Залить всё деньгами и купить самых дорогих?)))) А как же быть всем остальным, которым не дают столько денег?
    Верг
    Верг
       266 / 837
    сегодня в 19:36
    Мечта зидана - мбаппе погба канте гризманн варан бензема) фра
    dino-hsv
    dino-hsv
       383 / 837
    сегодня в 19:31
    теперь, когда все знают, что у реала есть 600 млн, которые он готов потратить этим летом, им заломят ценники в 2 раза :) именно так доили барсу после продажи неймара. все знали, что они выручили 220+ млн и потому всякие коутиньи и дембеле им обошлист в почти 150 лямов каждый.
    Гавроша
    Гавроша
       25 / 837
    сегодня в 19:25
    Пусть маркизио с заболотным возьмут.
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