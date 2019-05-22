«Реал» выделит 600 млн евро на трансферы и поборется за Мбаппе

По информации источника, «Реал» готов провести мощную трансферную кампанию летом. Клуб выделит Зинедину Зидану 600 млн евро, тренер сам сможет принимать участие в выборе новичков.
Одним из пожеланий Зидана стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. «Сливочные» поборются за футболиста, несмотря на заявление парижан о том, что 20-летний форвард останется в команде.
Зидану пока выделили лишь половину.....))
Зидану пока выделили лишь половину.....))
Теперь вижу, к каким высотам мне стремиться...
Но прошу, впредь, меня не беспокоить своей писаниной...
Теперь вижу, к каким высотам мне стремиться...
Но прошу, впредь, меня не беспокоить своей писаниной...
Яб вместо супердорогих играков, которые при переходе в реал ещё сильнее зазвездятся купил бы молодых и перспективных, еслиб даже ещё пару сезонов потерять на повышения их профессионализм. Зато потом 5-6 лет доминировабы в Европе.
Но супердорогие игроки они нужны не только чтоб был результат на поле, а чтоб ещё и моментально от рекламы, от футболок и так далее пошли доходы.... Никто не хочет вкладывать в молодых и выращивать. Хотят купить дорого и сразу постараться покрыть затраты.
Футболу только хуже будет от этого.
Яб вместо супердорогих играков, которые при переходе в реал ещё сильнее зазвездятся купил бы молодых и перспективных, еслиб даже ещё пару сезонов потерять на повышения их профессионализм. Зато потом 5-6 лет доминировабы в Европе.
Но супердорогие игроки они нужны не только чтоб был результат на поле, а чтоб ещё и моментально от рекламы, от футболок и так далее пошли доходы.... Никто не хочет вкладывать в молодых и выращивать. Хотят купить дорого и сразу постараться покрыть затраты.
Футболу только хуже будет от этого.
Ты думаешь я тебя не узнал?
Ты думаешь я тебя не узнал?