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Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид»

сегодня, 15:02

Президент «Вальядолида» Роналдо намерен пригласить в свой клуб нападающего «Реала» Винисиуса. Речь идет об аренде молодого футболиста.

Роналдо был партнером по команде нынешнего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана, поэтому он надеется, что с французом удастся договориться. В то же время «Реал», скорее всего, летом купит из «Челси» Эдена Азара, что усложнит для бразильца возможность попадания в состав. Кроме того, минувший сезон неплохо провел форвард Карим Бензема. Следовательно, его место в основе тоже не будет подлежать сомнению.

Винисиус на данный момент находится в Японии, где участвует в различных спонсорских мероприятиях. В Мадрид он вернется только 7 июля, к началу предсезонки.

В завершившейся кампании 18-летний бразилец забил 2 гола в 18 матчах.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   220 / 837
сегодня в 16:10
В Вальядолид надо отдать сразу нескольких игроков Реала в аренду, молодежь в основном, Винни неплохо показал себя в дебютном сезоне, если Бэйл уйдет то на его фланг можно попробовать перевести бразильца.
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 837
сегодня в 16:00
глупости, Винисус должен встраиваться в эту новую команду, по потенциалу он игрок основы уже осенью. Роналдо пусть Васкеса купит и Диаса в аренду возьмет ))
kotmyshka
kotmyshka
   120 / 837
сегодня в 15:30
Пусть попробует
prayforspecialone
prayforspecialone
   470 / 837
сегодня в 15:14
очередной талант будет скитаться по арендам , ничего нового
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