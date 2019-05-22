Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид»

сегодня, 15:02

Президент «Вальядолида» Роналдо намерен пригласить в свой клуб нападающего «Реала» Винисиуса. Речь идет об аренде молодого футболиста.

Роналдо был партнером по команде нынешнего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана, поэтому он надеется, что с французом удастся договориться. В то же время «Реал», скорее всего, летом купит из «Челси» Эдена Азара, что усложнит для бразильца возможность попадания в состав. Кроме того, минувший сезон неплохо провел форвард Карим Бензема. Следовательно, его место в основе тоже не будет подлежать сомнению.

Винисиус на данный момент находится в Японии, где участвует в различных спонсорских мероприятиях. В Мадрид он вернется только 7 июля, к началу предсезонки.

В завершившейся кампании 18-летний бразилец забил 2 гола в 18 матчах.