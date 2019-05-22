Лучший хавбек Серии А – для «Ювентуса»

сегодня, 16:00

Не только Симоне Индзаги предлагают переехать из Рима в Турин. О крупной ставке чемпионов Италии – на «Соккер.ру».

Курс – на молодых талантов

Гвардиола заявлял, что не уйдет в «Ювентус». Но еще непонятно, собираются ли в УЕФА на год вышибить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в войне с Инфантино за сферы влияния и перемены в главном европейском кубке? Также не устают обсуждать информацию, что агент Мендеш пытается запихнуть в «Ювентус» своего клиента – Моуриньо.

Но если Хосеп или Жозе в качестве тренера Роналду – вилами по воде писано, то приключения записки Паратичи – реальная, хотя и детективная история. Босс «Ювентуса» в январе вел записи в ресторане, разрабатывая трансферную стратегию команды, в которой привык решать больше, чем главный тренер – трансфер Роналду явно не требование Аллегри, ведь мало кто мог подумать, что тот покинет «Реал».

Так вот, Паратичи составил список игроков, которыми интересуется вечный чемпион. Затем разорвал и выбросил листочек. Все бы ничего, но официант узнал футбольного босса и склеил кусочки. Получается, Фабио мечтает переманить в «Ювентус» Дзаньоло – римлянина официально назвали лучшим молодым игроком Серии А, интересовались беком Ромеро и хавом Тонали, прицениваются к Кьезе – неудивительно, а самое главное – Милинкович-Савич был в списке, невзирая на все отказы «Лацио».

Впрочем, ни для кого в Италии не секрет, что «Ювентус» давно приценивается к сербскому хавбеку «орлов». И причин с каждым годом становится больше.

Разбудили интерес игрока

Президент «Лацио» раньше говорил, что дешевле, чем за 100 миллионов евро, с Сергеем не расстанется. Более того, хвастался, что ответил отказом на предложение неназванного клуба в размере 160 млн евро. «Ювентус» столько не заплатит, но сам Милинкович-Савич после этого сезона может задуматься о переезде в Турин. Ведь обстоятельства складываются в пользу такого трансфера.

«Лацио» мечтал о Лиге чемпионов – получил Лигу Европы и победу в финале Кубка Италии, которую обеспечил вышедший на замену Сергей. Хавбек имел небольшое повреждение в поединке с «Миланом» до этого, но Индзаги специально похвалил полузащитника – заявил, что иногда человек, вышедший на замену, даже важнее тех, кто появился с первых минут. Принципиально также напомнить, что в «Ювентусе» может оказаться сам тренер Симоне.

Говорят, что Паратичи знает его с детства, что Роналду против Конте в Турине, а Сарри может показаться ему слишком эксцентричным. Если не рассматривать пока фантастичные варианты – вроде Гвардиолы в Серии А, которую любит, ведь учился в «Брешии» у Маццоне тренерским премудростям, еще будучи футболистом, то приход Индзаги кажется логичным шагом руководства «Ювентуса», где сразу несколько кандидатов на конфликт с Аллегри – Недвед и Паратичи оставляют впечатление очень амбициозных.

Существует вероятность, что «Ювентус» возглавит тренер «Лацио». Тогда разве официально названный главным хавбеком сезона в Серии А откажется с ним поработать?

Сергей понадобился «Ювентусу»

На днях Серия А официально раздала награды. Приз лучшему молодому игрок достался Николо Дзаньоло – ожидаемо. Отметили голкипера Хандановича и защитника Кулибали, но в силу разных причин их не будет в составе «Ювентуса». Также не будет в команде по новому кругу ветерана Квальяреллы. Зато лучшим хавбеком, опираясь на данные статистических порталов и компаний – в Серии А серьезно подошли к делу, назвали именно серба из состава «Лацио».

Фанаты «Ювентуса» бурчат, что в позапрошлом сезоне Сергей им приглянулся сильнее. Но разве в 24 года футболист показывает максимум? Хавбек не главный игрок сезона в Серии А, но такого одного и нет. Титул самого полезного получил Роналду за 21 гол и 8 ассистов, но есть ребята из «Аталанты» или Квальярреала, сыгравшие не хуже в клубах более слабых. Да и Сергею сложно показывать все, на что способен, в сезоне, когда у «Лацио» не получилось навести шороху в Серии А.

Милинкович-Савич забил 5 мячей, отдал 3 голевые передачи, частенько бил по воротам – по 2.5 раза, что для хавбека немало. Но есть и минусы в игре. Индзаги – тренер одаренный, но не всегда у «Лацио» получалось сыграть так, как просил. В результате были и неудачные матчи, и пропущенные хавбеком игры, и мелкие травмы мешали отчасти, сбивая с ритма. Но любые недочеты по цифрам – например, парень с резкостью Сергея может собирать куда больше перехватов, оказавшись в команде с высоким прессингом, можно исправить. Ведь полузащитнику всего 24 года.

Серб рослый, крепкий, не медлительный, с ударом, с умением, если нужно, отобрать мяч, с агрессивностью впереди. Возможно, его слабым местом является отсутствие четкой роли и позиции, но когда парень может побороться наверху, отдать ключевую передачу – полтора паса за игру в среднем выдает легко, обыграть и пробить, то понятно, что от признания его талантов с переходом к шансу на чемпионство его отделяет только мощный трансфер. И «Ювентус» для развития подходит больше, чем МЮ , которому нечего Милинковичу-Савичу предложить – тактически «Лацио» сейчас интереснее будет, и ЛЕ всюду лишь ЛЕ .

Но тут важно учесть, что в Турине увидели слабость в игре своей команды – нет удовлетворения работой хавбеков. Поэтому отличие этого лета от предыдущего – в «Ювентусе» готовы потратиться на перспективного хавбека.

В Турине будут перестановки

Стареют центральные защитники, нет вратаря с сакральным статусом, как был у вечного Буффона – по многим опросам лучшего голкипера начала века, ведь Джанлуиджи с 2007 года, в котором поборол чемпионскую депрессию, очень стабилен. Но уже не может прогрессировать, что и доказал в Париже. Кьеллини и Бонуччи тоже не всегда успеют за шустрыми соперниками, вроде парней из «Аякса». Но ведь выиграть Лигу чемпионов «Ювентус» мечтает давно и с выбранной дороги сходить не планирует.

Роналду оккупировал атаку – тут хоть Салах приедет, хоть Икарди, хоть кто угодно, расклад не изменится. Пока Криштиану на поле – он главный, Бернардески, Манджукич и Дибала это поняли. Но есть центр поля, где раньше была тройка Видаля, Пирло и Погба, а теперь Бентанкур, Пьянич и Матюиди. И согласитесь, что по именам и возможностям нынешний набор не такой интересный. Причем, что важно, ключевой хавбек «Ювентуса» не исключает уход. Ведь снова можем вернуться к порванному листочку.

Паратичи напротив фамилии Милинковича-Савича написал родовое имя Миралема. И хотя сын Пьянича, который без ума от Роналду, будет плакать, если родители примут решение уехать из Турина, в самом «Ювентусе» не прочь выручить за боснийского хавбека хорошие деньги летом, и заменить его в центре поля другим человеком. Например, Милинковичем-Савичем. Ведь физики надо добавить, когда речь о команде, где шустрый Канселу сразу стал самым ярким в четверке защитников, ведь попросту демонстрировал скорость, которой «Ювентусу» порой не хватает.

Сергей тоже умеет играть агрессивно, и если новый тренер «Ювентуса» - например, Индзаги, не захочет делать ключевую ставку на бывшего полузащитника «Ромы» Пьянича, или посчитает, что можно сочетать в центре Миралема, чемпиона мира Блеза и Милинковича-Савича вместо Бентанкура или Хедиры, у которого появились проблемы со здоровьем, то Паратичи не откажет Симоне. Ведь Милинкович-Савич дорос до вызова. Пусть его уход скажется на «Лацио», у «Ювентуса» хватит аргументов, чтобы осуществить трансфер.

Понятно, что пока основные сделки за огромные деньги – но в этом случае можно поторговаться, не всегда работают. Но в команде с Роналду есть место для хавбека, в составе точно не будет Крооса – подписал новый контракт с «Реалом», и сама линия такая, что можно примерять игроков разного формата. Милинкович-Савич в статусе лучшего хавбека итальянского сезона полностью походит самой успешной команде страны последних лет. «Ювентус» снова стал чемпионом, но не хватило энергии для победы в Лиге чемпионов.

Отсюда разговоры о Дзаньоло, Кьезе и Милинкивиче-Савиче. Причем если первые двое могут бояться, что окажутся на правах Бернардески и Дибалы в Турине, то есть не всегда будут на поле, то Сергей уверен в себе и спокоен. Делая ставку за большие деньги, которая в целом расходится с политикой набора свободных агентов – как Аарон Рэмзи, в «Ювентусе» четко понимают, нужен ли им такой новичок. Если решение будет принято, то автоматически получим подтверждение, что аналитики клуба и новый главный тренер дали согласие на сделку.

В Турине очень расчетливые и хитрые менеджеры, поэтому рискнули с уходом Аллегри, прорабатывая интересные им варианты. Но любому тренеру должны обеспечить состав, который сможет добраться до еще одного финала ЛЧ . Создавая проект вокруг Роналду, нужно рядом с «рабочими лошадками», как Джан, Матюиди, Хедира или тот же Бентанкур, поставить человека с амбициями и желанием вырасти в сильного хавбека с ролью «бокс ту бокс».

Милинкович-Савич похож на полузащитника, который может прибавить, оказавшись в команде, где точно будет интересный главный тренер, помешанный на правильной игре центра поля. Симоне Индзаги, Маурицио Сарри, его тезка Почеттино или сам Гвардиола в этом плане одинаковые. Да и Моуриньо, если вдруг выберут его, многое выиграл – пусть немало и проиграл. У «Ювентуса» точно будет наставник, которого хвалили за выбор тактики, значит, с Пьяничем или без него, с Рэмзи в основе или на скамейке – центр поля изменится.

И Милинкович-Савич – огромный, напористый и молодой, вписывается в концепцию, которую Паратичи рисовал на листочке в ресторане, не догадавшись забрать записку с собой. Не исключено, что в ближайшем будущем Сергей после забитых голов будет отдавать честь трибунам в Турине. А новость, что «Лацио» якобы готов резко снизить ценник за хавбека – до 60-75 млн евро, лишь подстегивает «Ювентус». Если получится заполучить перспективного хавбека за такие деньги – добавим еще один плюс в список достижений Недведа и Паратичи.

Ведь отличительной чертой туринцев последних лет является умение думать на несколько ходов вперед. Выманили Роналду из «Реала» в «Ювентус», и после такого не найдется в мире тренера или футболиста, который получит от «бьянконери» предложение и не рассмотрит вариант с согласием. Сообщают, что условия личного контракта уже утрясли, так что туринцев ждут перемены не только на тренерском посту.