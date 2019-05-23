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Крыховяк: «Очень рад, что „Локомотив“ выкупил меня»

сегодня, 11:41

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк признался, что московский клуб выкупил права на него. Ранее игрок находится в составе железнодорожников на правах аренды.

Очень рад победе в Кубке. Для любой команды очень важно выигрывать трофеи. Два года назад «Локо» уже делал это, потом стал чемпионом, а вот теперь мы снова с Кубком России. Это показывает, что наша команда способна выступать на самом высоком уровне и всегда борется за победу в турнире. Теперь необходимо обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

Очень рад, что клуб выкупил меня. Это счастье быть частью такой команды. Хочу остаться в «Локомотиве» так долго, как это возможно.

Сёмин - великий тренер, крайне значимая фигура для клуба. Он пользуется огромным уважением не только среди нас игроков, но и у болельщиков. Важность этого человека для «Локомотива» сложно переоценить.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил ОПС
   563 / 854
сегодня в 14:10
Все никак не могу привыкнуть вот к этому "Выкупил меня". Какая то работорговля получается.
Современные рабы (только рабство денежное)
ОПС
ОПС
   252 / 854
сегодня в 14:00
Все никак не могу привыкнуть вот к этому "Выкупил меня". Какая то работорговля получается.
kotmyshka
kotmyshka
   107 / 854
сегодня в 13:42
Неплохой игрок в основе Локомотива...
berda2003
berda2003
   349 / 854
сегодня в 13:17
чисто рабовладельческий строй...
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   263 / 854
сегодня в 13:10
переход нашего Паредеса поставило крест на карьере Крыховяка в ПСЖ
Байкал-38
Байкал-38
   13 / 854
сегодня в 12:45
Вот это отличная новость!!!
Такого уровня легионеры не только Локо красят, а всё РПЛ!
ermak6848
ermak6848
   193 / 854
сегодня в 12:40
Пригодится Гжегож в ЛЕ...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   148 / 854
сегодня в 12:36
К ЛЧ еще пару таких кадров не помешало бы.
Gessenschaft
Gessenschaft
   439 / 854
сегодня в 12:31
Глушаков: «Очень рад, что „Спартак“ вы....л меня»
particular
particular
   2 / 854
сегодня в 12:05
Слишком приторно завернул на радостЯх..:))
В тебя вложились, теперь сам вкладывайся и выкладывайся..:))
sashasokol
sashasokol
   260 / 854
сегодня в 11:53
Как по мне, то это хорошее приобретение для Локо, так как он классный игрок. Удачи ему в Локо, а также самому клубу.
Don trambon
Don trambon
   140 / 854
сегодня в 11:51
Добрый.

Вот опять то за что даёте ЖК и удаляете коммент?! Я высказал своё отношение к юзеру без оскорблений обосновав это ему его же действиями и кинул в игнор.

В чём опять то нарушение? Вообще видимо не нужно никому ничего писать и не отвечать.
Брулин
Брулин
   125 / 854
сегодня в 11:48
И Кубок есть, и медали) Сезон можно считать успешным
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