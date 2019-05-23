Крыховяк: «Очень рад, что „Локомотив“ выкупил меня»

Полузащитник «Локомотива» признался, что московский клуб выкупил права на него. Ранее игрок находится в составе железнодорожников на правах аренды.

Очень рад победе в Кубке. Для любой команды очень важно выигрывать трофеи. Два года назад «Локо» уже делал это, потом стал чемпионом, а вот теперь мы снова с Кубком России. Это показывает, что наша команда способна выступать на самом высоком уровне и всегда борется за победу в турнире. Теперь необходимо обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.

Очень рад, что клуб выкупил меня. Это счастье быть частью такой команды. Хочу остаться в «Локомотиве» так долго, как это возможно.

Сёмин - великий тренер, крайне значимая фигура для клуба. Он пользуется огромным уважением не только среди нас игроков, но и у болельщиков. Важность этого человека для «Локомотива» сложно переоценить.