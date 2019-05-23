Классон: «Надеюсь, „Уфа“ упрётся и что-то покажет с „Локомотивом“»

Полузащитник «Краснодара» в преддверии 30-го тура РПЛ оценил шансы своей команды финишировать на втором месте. За тур до конца чемпионата «Локомотив» при равенстве очков опережает идущий третьим «Краснодар» по дополнительным показателям.

Думаем только на шаг вперёд, а это следующая игра с «Рубином». Это очень важная игра, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы занять второе место. Затем у нас отпуск, сборы, после этого мы вернёмся и будем смотреть, кто нам достанется [в Лиге чемпионов].

Надеюсь, что «Уфа» будет упираться и покажет что-то против «Локомотива», но я об этом сильно не думаю. Мы сделаем со своей стороны всё, чтобы выиграть матч против «Рубина». Мы должны думать только о своей игре, а потом уже посмотрим на соперников. Что нам достанется, то и будет нашим.

Где буду хранить медаль чемпионата России? Я не из тех людей, у которых имеется отдельная комната или целый шкаф для трофеев.