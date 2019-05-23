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Лунёв рассказал, когда почувствовал себя чемпионом России

сегодня, 10:35

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился эмоциями от чемпионства, а также рассказал, когда он понял, что титул уже в кармане.

– Андрей, когда почувствовали себя чемпионом России?

– Наверное, когда играли дома с ЦСКА, уже после матча, когда подняли кубок. Тогда чуть-чуть понималось. Но все равно немного странно – не знаешь, как себя вести. Смотришь, все радуются – и тебе радостно. Не сказать, чтобы счастлив – есть какая-то удовлетворенность от того, что долго шел к этому. Но эйфории пока не было.

– Эмоции в тот вечер были сильными?

– Да. Во-первых, игра получилась такой, что не могла не радовать. Было бы странно, если бы мы уступили или сыграли неудачно. А так остался полный стадион, огромное спасибо всем. Когда шли круг почета, все аплодировали. Тогда были сильные чувства: единения, радости, «один город – одна команда». Все было здорово.

Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад. Думаю, будет красиво.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   124 / 850
сегодня в 11:10
Зенит- чемпион, а свиней в последнем туре Оренбург опустит.
drug01
drug01
   129 / 850
сегодня в 11:04
Надо это пережить
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 850
сегодня в 11:04
Молодцы!
handreb
handreb
   62 / 850
сегодня в 11:04
Хорошо, что свиньи тарасовские еще долго не поднимут кубок чемпионов, им некогда, у них разборки криминальные в команде.
Anisovich
Anisovich
   57 / 850
сегодня в 10:52
LOpp
Сегодня 10:41
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад.


это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))



Не такие как у вас во Львове во время шабаша.
Озеров
Озеров ответил LOpp
   34 / 850
сегодня в 10:44
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад. это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))
Да там во всех новостях написано какие

Бело-сине-голубо-золотые

Радужные одним словом

У них и в том году был парад

Не помнишь?
LOpp
LOpp
   14 / 850
сегодня в 10:41
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад.


это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))
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