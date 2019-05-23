Лунёв рассказал, когда почувствовал себя чемпионом России

сегодня, 10:35

Вратарь «Зенита» поделился эмоциями от чемпионства, а также рассказал, когда он понял, что титул уже в кармане.

– Андрей, когда почувствовали себя чемпионом России?

– Наверное, когда играли дома с ЦСКА , уже после матча, когда подняли кубок. Тогда чуть-чуть понималось. Но все равно немного странно – не знаешь, как себя вести. Смотришь, все радуются – и тебе радостно. Не сказать, чтобы счастлив – есть какая-то удовлетворенность от того, что долго шел к этому. Но эйфории пока не было.

– Эмоции в тот вечер были сильными?

– Да. Во-первых, игра получилась такой, что не могла не радовать. Было бы странно, если бы мы уступили или сыграли неудачно. А так остался полный стадион, огромное спасибо всем. Когда шли круг почета, все аплодировали. Тогда были сильные чувства: единения, радости, «один город – одна команда». Все было здорово.

Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад. Думаю, будет красиво.