Лунёв рассказал, когда почувствовал себя чемпионом России

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился эмоциями от чемпионства, а также рассказал, когда он понял, что титул уже в кармане.
– Андрей, когда почувствовали себя чемпионом России?
– Наверное, когда играли дома с ЦСКА, уже после матча, когда подняли кубок. Тогда чуть-чуть понималось. Но все равно немного странно – не знаешь, как себя вести. Смотришь, все радуются – и тебе радостно. Не сказать, чтобы счастлив – есть какая-то удовлетворенность от того, что долго шел к этому. Но эйфории пока не было.
– Эмоции в тот вечер были сильными?
– Да. Во-первых, игра получилась такой, что не могла не радовать. Было бы странно, если бы мы уступили или сыграли неудачно. А так остался полный стадион, огромное спасибо всем. Когда шли круг почета, все аплодировали. Тогда были сильные чувства: единения, радости, «один город – одна команда». Все было здорово.
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад. Думаю, будет красиво.
Сегодня 10:41
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад.
это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))
Не такие как у вас во Львове во время шабаша.
Сегодня 10:41
Слышал, кстати, что у наших болельщиков есть идея вывесить флаги в городе, чтобы они сопровождали чемпионский парад.
это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))
Не такие как у вас во Львове во время шабаша.
Бело-сине-голубо-золотые
Радужные одним словом
У них и в том году был парад
Не помнишь?
Бело-сине-голубо-золотые
Радужные одним словом
У них и в том году был парад
Не помнишь?
это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))
это еще какие флаги они собрались вывешивать под парад?)))