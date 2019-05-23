Лунёв: «Хочется показать себя в Лиге чемпионов»

Вратарь «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Зенит» на правах чемпиона РПЛ стартует сразу с группового этапа ЛЧ .

Выиграли чемпионство – да, здорово, супер, большой плюс. Город, команда и болельщики давно этого ждали. Но это лишь хорошее психологическое подспорье для подготовки к следующему сезону. Это уже история – нужно готовиться дальше.

От Лиги чемпионов самые интересные ожидания. Европейские матчи – это самые футбольные игры, потому что у нас не всегда бывает что-то похожее на футбол. В таких играх реально получаешь удовольствие – и атмосфера, и соперники, которые гораздо сильнее, чем в Лиге Европы. Очень интересно. Хочется и себя показать, и на истинный уровень футбола посмотреть.