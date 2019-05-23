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Лунёв: «Хочется показать себя в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:22

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Зенит» на правах чемпиона РПЛ стартует сразу с группового этапа ЛЧ.

Выиграли чемпионство – да, здорово, супер, большой плюс. Город, команда и болельщики давно этого ждали. Но это лишь хорошее психологическое подспорье для подготовки к следующему сезону. Это уже история – нужно готовиться дальше.

От Лиги чемпионов самые интересные ожидания. Европейские матчи – это самые футбольные игры, потому что у нас не всегда бывает что-то похожее на футбол. В таких играх реально получаешь удовольствие – и атмосфера, и соперники, которые гораздо сильнее, чем в Лиге Европы. Очень интересно. Хочется и себя показать, и на истинный уровень футбола посмотреть.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   137 / 850
сегодня в 10:58
Я думаю Лунев проявит себя в Лиги чемпионов
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 850
сегодня в 10:54
Свиньи себя в ЛЕ опять покажут, их снова отаечат, отпаочат и, наконец, отрапидят. Вся страна снова будет плеваться, а рейнгольд плакать.
Albasin
Albasin
   18 / 850
сегодня в 10:49
Хоть показать есть что, чай не свиньи тарасовские.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   11 / 850
сегодня в 10:44
Вряд ли ты себя покажешь, Андрюша, всё-таки сорок три число большое, а с любимого вами пятого места тяжело в ЛЧ попадать. Укладывайся в ближайшие шесть матчей, перебивай Игорька как можешь.
STVA 1
STVA 1
   39 / 850
сегодня в 10:40
В ЛЕ выйти и уже радость , если выйдут в плей офф , то это выше головы прыгнут .
Caniggia
Caniggia
   43 / 850
сегодня в 10:36
Неслыханная дерзость! Хочет замахнуться на рекорд Игоряна!
Морозовский
Морозовский
   8 / 850
сегодня в 10:30
Андрюша, уж, точно себя в Лиге Чемпионов покажет, да ещё с отсутствием защиты у "зени"! Рекордсмен будущий - на вещи надо смотреть реально!
brooks
brooks
   362 / 850
сегодня в 10:27
Акинфеев уже показал свои рекорды в ЛЧ, теперь очередь за Лунёвым. Даёшь новый рекорд! Переплюнь Игорька)
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