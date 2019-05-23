Колосков: «Ни одна страна не готова провести ЧМ с 48 командами»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не увеличивать количество участников ЧМ -2022 до 48 команд.

48 команд - это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль - за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю это [решение ФИФА ] абсолютно правильным, других быть не должно.

В таких условиях просто деградирует спортивная часть чемпионата мира, вот и всё. Это мое мнение, у кого-то оно может быть другим, кто-то может хотеть зарабатывать деньги. Я никогда не забуду слова Мишеля Платини, когда он возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций: «На первом месте должен быть футбол, а на втором - деньги и все остальное!»