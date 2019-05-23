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Колосков: «Ни одна страна не готова провести ЧМ с 48 командами»

сегодня, 09:02

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд.

48 команд - это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль - за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю это [решение ФИФА] абсолютно правильным, других быть не должно.

В таких условиях просто деградирует спортивная часть чемпионата мира, вот и всё. Это мое мнение, у кого-то оно может быть другим, кто-то может хотеть зарабатывать деньги. Я никогда не забуду слова Мишеля Платини, когда он возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций: «На первом месте должен быть футбол, а на втором - деньги и все остальное!»

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответил Artuom
сегодня в 11:06
Как показала практика Лиги Наций с тремя командами в группе - зрелищность, интерес и соревновательность на высоком уровне, потому что командам приходится выкладываться в каждом матче. А вот при 4 комах в группе как сейчас немало проходных неинтересных матчей. И провести можно в двух соседних странах(ну а некоторые страны и сами в состоянии даже на 48).
В принципе, так можно и проводить Чемпионат мира на 48 команд - 16 групп по 3 команды, в плей-офф выходит только победитель группы. Количество матчей получается таким же, как при нынешней системе. Поэтому, с точки зрения организации стадионов ничего не изменится. Останется найти 12 дополнительных отелей в стране и 12 дополнительных тренировочных баз
Balanenok
Balanenok
   83 / 850
сегодня в 11:05
Надоест смотреть матчи между Суданом и Гондурасом.
ДАША Д
ДАША Д
   150 / 850
сегодня в 10:25
48 команд закюшься смотреть.
holms918
holms918 ответил 311
   694 / 850
сегодня в 10:21
В России с её неограниченным бюджетом возможно всё!)
Нам всё по плечу.
drug01
drug01
   129 / 850
сегодня в 09:44
Только мы можем!!!!
mihaluch
mihaluch
   50 / 850
сегодня в 09:38
Если в двух странах проводить ЧМ,то технически 48 команд возможно возможно и посещаемость будет.
311
311
   56 / 850
сегодня в 09:36
В России с её неограниченным бюджетом возможно всё!)
Artuom
Artuom
   61 / 850
сегодня в 09:35
Как показала практика Лиги Наций с тремя командами в группе - зрелищность, интерес и соревновательность на высоком уровне, потому что командам приходится выкладываться в каждом матче.
А вот при 4 комах в группе как сейчас немало проходных неинтересных матчей.

И провести можно в двух соседних странах(ну а некоторые страны и сами в состоянии даже на 48).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 850
сегодня в 09:25
ФИФА это не волнует......
Объединять 10 стран и проведут....
Запах предполагаемой прибыли выключает их мозг и логику.....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   152 / 850
сегодня в 09:18
В 2026-м это реально, но не нужно.
parallels
parallels
   3 / 850
сегодня в 09:16
катар: 7 городов, 8 стадионов
россия: 11 городов, 11 стадионов + открывашка

добавить воронеж, ярославль, краснодар (в них изначально планировали) - вот тебе и 14 стадионов, вместо положенных 12, если отталкиваться от катарского сценария (32 команды/8 стадионов) + 50%. даже с перевыполнением плана провели бы, а путен большой друг фифы, ему денег на их хотелки не жалко. так что мистер колосков заблуждается, что никому не под силу провести)
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