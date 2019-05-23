Колосков: «Ни одна страна не готова провести ЧМ с 48 командами»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд.
48 команд - это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль - за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю это [решение ФИФА] абсолютно правильным, других быть не должно.
В таких условиях просто деградирует спортивная часть чемпионата мира, вот и всё. Это мое мнение, у кого-то оно может быть другим, кто-то может хотеть зарабатывать деньги. Я никогда не забуду слова Мишеля Платини, когда он возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций: «На первом месте должен быть футбол, а на втором - деньги и все остальное!»
А вот при 4 комах в группе как сейчас немало проходных неинтересных матчей.
И провести можно в двух соседних странах(ну а некоторые страны и сами в состоянии даже на 48).
А вот при 4 комах в группе как сейчас немало проходных неинтересных матчей.
И провести можно в двух соседних странах(ну а некоторые страны и сами в состоянии даже на 48).
Объединять 10 стран и проведут....
Запах предполагаемой прибыли выключает их мозг и логику.....
Объединять 10 стран и проведут....
Запах предполагаемой прибыли выключает их мозг и логику.....
россия: 11 городов, 11 стадионов + открывашка
добавить воронеж, ярославль, краснодар (в них изначально планировали) - вот тебе и 14 стадионов, вместо положенных 12, если отталкиваться от катарского сценария (32 команды/8 стадионов) + 50%. даже с перевыполнением плана провели бы, а путен большой друг фифы, ему денег на их хотелки не жалко. так что мистер колосков заблуждается, что никому не под силу провести)
россия: 11 городов, 11 стадионов + открывашка
добавить воронеж, ярославль, краснодар (в них изначально планировали) - вот тебе и 14 стадионов, вместо положенных 12, если отталкиваться от катарского сценария (32 команды/8 стадионов) + 50%. даже с перевыполнением плана провели бы, а путен большой друг фифы, ему денег на их хотелки не жалко. так что мистер колосков заблуждается, что никому не под силу провести)