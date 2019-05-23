Ловчев: «„Спартаку“ было бы лучше начать в Лиге Европы с квалификации»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» лучше начать с квалификационных раундов Лиги Европы, чтобы наиграть состав.
Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА. Для России с точки зрения набора очков в рейтинге УЕФА это, при всем уважении к «Уралу», лучше.
Хотя не факт, что это лучше для «Спартака». Ему, возможно, было бы лучше начинать с отборочных раундов. Команды там послабее, и это позволило бы красно-белым наиграть состав и лучше втянуться в следующий сезон. Тем не менее, если «Спартак» удержит четвертую строчку, это позволит Олегу Кононову уйти в отпуск с хорошим настроением. Все-таки бы он ни говорил, играет его команда пока очень плохо.
Именно эти слова
Твои умелые ручки выцарапывали на клаве
В начале сезона
Именно эти слова
Твои умелые ручки выцарапывали на клаве
В начале сезона
На протяжении десятков лет
Не слетает с ваших благословенных уст
Вся страна действительно гордится Спартаком
На протяжении десятков лет
Не слетает с ваших благословенных уст
Вся страна действительно гордится Спартаком
Будь сильнее
Будь сильнее
Зенит, Краснодар 1/8 Финала
спартак групповой этап
Уфа квалификационный плей-офф
В прошлой ЛЕ:
ЦСКА 1/4 Финала
Зенит, Локомотив 1/8 Финала
спартак 1/16 Финала
Краснодар квалификационный плей-офф
В позапрошлой ЛЕ:
Краснодар, Ростов 1/8 Финала
Зенит 1/16 Финала
спартак 3 кв. раунд
Вся страна гордится спартаком
Зенит, Краснодар 1/8 Финала
спартак групповой этап
Уфа квалификационный плей-офф
В прошлой ЛЕ:
ЦСКА 1/4 Финала
Зенит, Локомотив 1/8 Финала
спартак 1/16 Финала
Краснодар квалификационный плей-офф
В позапрошлой ЛЕ:
Краснодар, Ростов 1/8 Финала
Зенит 1/16 Финала
спартак 3 кв. раунд
Вся страна гордится спартаком
И что за разделения - сильнее, слабее
Те же кабылы, вроде выигрывают у Реала
Потом позорно вылетают от Пльзени
Зенит обыгрывает Великий Копенгаген
Потом с позором сливает никакущему Вильяреалу
Пусть все будет как будет
Нечего тут делить
И что за разделения - сильнее, слабее
Те же кабылы, вроде выигрывают у Реала
Потом позорно вылетают от Пльзени
Зенит обыгрывает Великий Копенгаген
Потом с позором сливает никакущему Вильяреалу
Пусть все будет как будет
Нечего тут делить
Тогда прихлопнули Фенербахче (2-1 и 1-1) по сумме двух матчей и вышли в ЛЧ.
З.Ы. Поговаривают, что РУ уже подыскивает замену Кононову, неудивительно...
Тогда прихлопнули Фенербахче (2-1 и 1-1) по сумме двух матчей и вышли в ЛЧ.
З.Ы. Поговаривают, что РУ уже подыскивает замену Кононову, неудивительно...
Так пусть лучше Спартак с группы начинает а ЦСКА с квалификации...
Армейцы её точно пройдут....а чем кончится лигоевропейская квалификация Спартака не известно...судя по недавним Легии,Санкт-Галлену и АЕКу....
Удачи всем нашим клубам в Европе....не смотря на то с каким настроением Кононов уйдёт в отпуск...)))
Так пусть лучше Спартак с группы начинает а ЦСКА с квалификации...
Армейцы её точно пройдут....а чем кончится лигоевропейская квалификация Спартака не известно...судя по недавним Легии,Санкт-Галлену и АЕКу....
Удачи всем нашим клубам в Европе....не смотря на то с каким настроением Кононов уйдёт в отпуск...)))