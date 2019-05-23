Ловчев: «„Спартаку“ было бы лучше начать в Лиге Европы с квалификации»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» лучше начать с квалификационных раундов Лиги Европы, чтобы наиграть состав.

Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА . Для России с точки зрения набора очков в рейтинге УЕФА это, при всем уважении к «Уралу», лучше.



Хотя не факт, что это лучше для «Спартака». Ему, возможно, было бы лучше начинать с отборочных раундов. Команды там послабее, и это позволило бы красно-белым наиграть состав и лучше втянуться в следующий сезон. Тем не менее, если «Спартак» удержит четвертую строчку, это позволит Олегу Кононову уйти в отпуск с хорошим настроением. Все-таки бы он ни говорил, играет его команда пока очень плохо.