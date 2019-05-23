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Ловчев: «„Спартаку“ было бы лучше начать в Лиге Европы с квалификации»

сегодня, 08:49

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» лучше начать с квалификационных раундов Лиги Европы, чтобы наиграть состав.

Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА. Для России с точки зрения набора очков в рейтинге УЕФА это, при всем уважении к «Уралу», лучше.

Хотя не факт, что это лучше для «Спартака». Ему, возможно, было бы лучше начинать с отборочных раундов. Команды там послабее, и это позволило бы красно-белым наиграть состав и лучше втянуться в следующий сезон. Тем не менее, если «Спартак» удержит четвертую строчку, это позволит Олегу Кононову уйти в отпуск с хорошим настроением. Все-таки бы он ни говорил, играет его команда пока очень плохо.

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Все комментарии
oncha
oncha
   181 / 850
сегодня в 11:15
Сколько свиньям можно наигрывать один и тот же состав, Сонек, Луисок и Луишек. О чем свиной эхсперт говорит?
denmig
denmig
   458 / 850
сегодня в 11:05
Провокационные фразенки ловчего - как мелкие плевки подростка! Пусть вон кони наигрывают! - у них типа молодая команда и всё такое! А Мы в группе поиграем!
makkie
makkie ответил cska plus
   20 / 850
сегодня в 11:03
За последние 19 лет спартаку не принёс ни одного балла в копилку страны, надо бы понять хрющавого Жеку, что означает "там команды послабее", Рапид, Аек это уже сильные команды.
Учи мат часть как начисляются баллы и не пиши глупости.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   42 / 850
сегодня в 10:58
Спартаку лучше вообще не участвовать в ЛЕ, за все время участия почти без очков для страны и вечно отпаоченный.
cska plus
cska plus ответил Озеров
   4 / 850
сегодня в 10:51
Прикольно ты про цска рассказал Именно эти слова Твои умелые ручки выцарапывали на клаве В начале сезона
Разве не так? Щас через месяц цитаты хрющек буду переправлять тебе, плохо, что вы все забыли о том, как федун в начале сезона обьявил о финале или полуфинале ЛЧ, ЧР и КР.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Озеров
   320 / 850
сегодня в 10:48
Боятся удел слабых Будь сильнее
Очки в копилку нужнее, квалификация - не для Спартака.
За адекватность
За адекватность ответил mikysss
   17 / 850
сегодня в 10:43
так я не понял??? Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА - это он о чем? 5-е место это квалификация? или ловчев синдром рейнгольда поймал?
4-е место попадет в ГЭ ЛЕ. А на него как раз "Спартак" и "ЦСКА" претендуют.
mihaluch
mihaluch
   50 / 850
сегодня в 10:39
"Спартаку" надо налаживать работу с судьями на международном уровне.
Озеров
Озеров ответил cska plus
   34 / 850
сегодня в 10:36
Нет, у них всё по стандарту, сначала говорят, что возьмут, чемпионство, кубок ЛЕ и КР, потом вылетают из квалификации и рассказывают, что якобы слили, чтобы сосредоточиться на чемпионство и КР, следующий этап, вылетвют из КР от условново Тамбова и снова рассказывают нам о травмах, дисквалификациях за это время меняют тренера и говорят всё, мы берём чемпионство, затем как обычно понос, золотуха и борьба за выживание.
Прикольно ты про цска рассказал

Именно эти слова

Твои умелые ручки выцарапывали на клаве

В начале сезона
Озеров
Озеров ответил Scuderia Ferrari
   34 / 850
сегодня в 10:34
Делить нечего, согласен. В этой ЛЕ: Зенит, Краснодар 1/8 Финала спартак групповой этап Уфа квалификационный плей-офф В прошлой ЛЕ: ЦСКА 1/4 Финала Зенит, Локомотив 1/8 Финала спартак 1/16 Финала Краснодар квалификационный плей-офф В позапрошлой ЛЕ: Краснодар, Ростов 1/8 Финала Зенит 1/16 Финала спартак 3 кв. раунд Вся страна гордится спартаком
Ну судя по тому, что название моей команды

На протяжении десятков лет

Не слетает с ваших благословенных уст

Вся страна действительно гордится Спартаком
Озеров
Озеров ответил Stormtrooper-26
   34 / 850
сегодня в 10:32
Боюсь что если Спартак начнёт путь с квалификации, то до групповой стадии он не дойдёт...
Боятся удел слабых

Будь сильнее
cska plus
cska plus ответил LOpp
   4 / 850
сегодня в 10:30
Спартаку было бы лучше начать все с нуля и дать пинка Федуну и его клоунам
Лоппик, я непременно передам федуну твои пожелания ему.
cska plus
cska plus ответил Jum13
   4 / 850
сегодня в 10:29
Всё правильно. А после традиционного вылета сосредоточится на КР, после чего вылетев и оттуда сосредоточиться на борьбе за попадание в зону еврокубков )))
Нет, у них всё по стандарту, сначала говорят, что возьмут, чемпионство, кубок ЛЕ и КР, потом вылетают из квалификации и рассказывают, что якобы слили, чтобы сосредоточиться на чемпионство и КР, следующий этап, вылетвют из КР от условново Тамбова и снова рассказывают нам о травмах, дисквалификациях за это время меняют тренера и говорят всё, мы берём чемпионство, затем как обычно понос, золотуха и борьба за выживание.
cska plus
cska plus ответил mikysss
   4 / 850
сегодня в 10:19
так я не понял??? Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА - это он о чем? 5-е место это квалификация? или ловчев синдром рейнгольда поймал?
Читай регламент, а то привыкли волероВерим, шарфами разбрасываться и с крыш прыгать.
LOpp
LOpp
   14 / 850
сегодня в 10:18
Спартаку было бы лучше начать все с нуля и дать пинка Федуну и его клоунам
cska plus
cska plus
   4 / 850
сегодня в 10:15
За последние 19 лет спартаку не принёс ни одного балла в копилку страны, надо бы понять хрющавого Жеку, что означает "там команды послабее", Рапид, Аек это уже сильные команды.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Озеров
   7 / 850
сегодня в 10:11
Делить нечего, согласен. В этой ЛЕ:
Зенит, Краснодар 1/8 Финала
спартак групповой этап
Уфа квалификационный плей-офф


В прошлой ЛЕ:
ЦСКА 1/4 Финала
Зенит, Локомотив 1/8 Финала
спартак 1/16 Финала
Краснодар квалификационный плей-офф

В позапрошлой ЛЕ:
Краснодар, Ростов 1/8 Финала
Зенит 1/16 Финала
спартак 3 кв. раунд

Вся страна гордится спартаком
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   320 / 850
сегодня в 09:53
Боюсь что если Спартак начнёт путь с квалификации, то до групповой стадии он не дойдёт...
Jum13
Jum13
   103 / 850
сегодня в 09:45
Хорошо, что свиньи смогли обыграть САМ Рейнджерс и только непобедимый Рапид чудом смог обыграть рыхлых. Более успешной команды в ЛЕ не найти
удав
удав
   262 / 850
сегодня в 09:42
Вот насмешил, Ловчев забыл как спартак проходит в квалификациях команды "послабее"?
Jum13
Jum13
   103 / 850
сегодня в 09:42
Всё правильно. А после традиционного вылета сосредоточится на КР, после чего вылетев и оттуда сосредоточиться на борьбе за попадание в зону еврокубков )))
mikysss
mikysss
   68 / 850
сегодня в 09:40
так я не понял??? Благодаря победе «Локомотива» в групповой этап Лиги Европы выйдут «Спартак» или ЦСКА - это он о чем? 5-е место это квалификация? или ловчев синдром рейнгольда поймал?
Озеров
Озеров
   34 / 850
сегодня в 09:39
Пока рано говорить о кубках

И что за разделения - сильнее, слабее

Те же кабылы, вроде выигрывают у Реала

Потом позорно вылетают от Пльзени

Зенит обыгрывает Великий Копенгаген

Потом с позором сливает никакущему Вильяреалу

Пусть все будет как будет

Нечего тут делить
STVA 1
STVA 1
   39 / 850
сегодня в 09:34
Как можно уйти с хорошим настроением , если твоя команда плохо играет и ты обещал за 4 месяца вроде поставить игру !!! Женя хрень городит . С такой игрой трудно в группу выйти , да и попадется группа с условным Арсеналом или Вилярреалом и кирдык .
Caniggia
Caniggia
   43 / 850
сегодня в 09:33
Спартак не прошел бы квалификацию. Оно бы может и к лучшему было. Нечего в группе и делать тогда. А если начнут сразу в группе, то это будет сама непредсказуемость и, возможно, грандиозный позор.
311
311
   56 / 850
сегодня в 09:32
Где начнут, там и закончат!)
Evilhuman
Evilhuman
   86 / 850
сегодня в 09:28
Наигрывание состава мясными через квалификацию ограничется двумя матчами и вылетом из ЛЕ.ловчев такой ловчев...
makkie
makkie
   20 / 850
сегодня в 09:11
Может не надо? Так сразу и не вспомнишь, когда Спартак проходил квалификацию и отбирался в группу... вроде при Эмери в последний раз.
Тогда прихлопнули Фенербахче (2-1 и 1-1) по сумме двух матчей и вышли в ЛЧ.

З.Ы. Поговаривают, что РУ уже подыскивает замену Кононову, неудивительно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 850
сегодня в 09:09
Нужны баллы в копилку рейтинга Лиги...
Так пусть лучше Спартак с группы начинает а ЦСКА с квалификации...
Армейцы её точно пройдут....а чем кончится лигоевропейская квалификация Спартака не известно...судя по недавним Легии,Санкт-Галлену и АЕКу....

Удачи всем нашим клубам в Европе....не смотря на то с каким настроением Кононов уйдёт в отпуск...)))
Морозовский
Морозовский
   8 / 850
сегодня в 09:09
Ловчеву надо поучиться у Орлова петь хвалебные смешные частушки своему клубу, а не брюзжать!
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