Агент Мелкадзе: «Весной „Спартак“ предлагал Георгию условия ниже ожиданий»

Агент полузащитника прокомментировал продление контракта его клиента со «Спартаком».

Весной «Спартак», действительно, предлагал Георгию условия ниже его ожиданий. Но, раз контракт подписан, значит, обе стороны довольны. На него очень сильно повлиял разговор с Олегом Кононовым около месяца назад. Именно после того общения Георгий решил остаться в команде. Как и у любого атакующего игрока, его цель — забивать голы, но если на этом зацикливаться и грызть себя, ничего хорошего не будет. Он остался в команде, значит, уверен в себе. И все зависит только от самого Георгия.