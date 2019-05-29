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Агент Мелкадзе: «Весной „Спартак“ предлагал Георгию условия ниже ожиданий»

сегодня, 13:15

Агент полузащитника Георгия Мелкадзе прокомментировал продление контракта его клиента со «Спартаком».

Весной «Спартак», действительно, предлагал Георгию условия ниже его ожиданий. Но, раз контракт подписан, значит, обе стороны довольны. На него очень сильно повлиял разговор с Олегом Кононовым около месяца назад. Именно после того общения Георгий решил остаться в команде. Как и у любого атакующего игрока, его цель — забивать голы, но если на этом зацикливаться и грызть себя, ничего хорошего не будет. Он остался в команде, значит, уверен в себе. И все зависит только от самого Георгия.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   51 / 828
сегодня в 13:56
КОНОНОВ ЕГО НАТРЕНИРУЕТ НА ЗОЛОТУЮ БУТСУ !
ОЙ, ПРОСНИСЬ, ТЫ ОБО....СЯ !

ГЫ-ГЫ
Томик
Томик ответил Байкал-38
   388 / 828
сегодня в 13:45
Георгий Мелкадзе: Каррера просто не дал мне шанса. Кононов дал шанс Мелкадзе и вся страна увидела какое он дно. Ах Каррера всё таки ты виновен, в том, что не дал нам убедиться в этом раньше. С таким подбором игроков можно и до борьбы за выживания докатиться.
Не вижу перспектив для роста у этого игрока, ибо мозга нет. Возможно видит Кононов, но Кононов совершенно неубедителен( и это я не хочу матом ругаться просто).
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 828
сегодня в 13:40
Георгий Мелкадзе: Каррера просто не дал мне шанса.

Кононов дал шанс Мелкадзе и вся страна увидела какое он дно. Ах Каррера всё таки ты виновен, в том, что не дал нам убедиться в этом раньше.
С таким подбором игроков можно и до борьбы за выживания докатиться.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил ColdSun1995
   6 / 828
сегодня в 13:40
щас у коней автоматом будет минус настроение, ибо речь про Спартак
Почему минус настроение? Тарасовка продолжает всех веселить. Вот Малиновский послал Федуна, на очереди Комличенко. Денис продолжает свои мутные схемы, чтобы обокрасть жену.
ColdSun1995
ColdSun1995
   385 / 828
сегодня в 13:22
щас у коней автоматом будет минус настроение, ибо речь про Спартак
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