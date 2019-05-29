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Канчельскис: «На месте „Арсенала“ я бы оштрафовал Мхитаряна»

сегодня, 08:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Бывший игрок МЮ Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности.

Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол - поезжай и играй. Что за бред!

Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали... На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы.

Я уже говорил такое, когда пять с половиной лет назад ушел из жизни великий футболист Илья Цымбаларь, выступавший за «Спартак», а представители клуба тогда побоялись ехать в Одессу на похороны. Побоялись, что убьют. Они открыто заявили, что боятся. Я тогда сказал, чтобы купили себе памперсы. Кто вас тронул бы? Человек посвятил жизнь «Спартаку», а не приехали. Когда он играл за «Спартак», тогда нужен был, а когда такая ситуация случилась, ни копейки денег не дали. Это ужасно. Клуб тогда безобразно себя повел. Болельщики только что-то собрали. Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус.

Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде.

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Все комментарии
ОВВ 74
ОВВ 74
сегодня в 09:45
Андрюха так вроде твою жену какой то певец ...., просто ты не струсил и отдал ее дяди...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 825
сегодня в 09:38
А вроде недавно писАли, что это Мхитаряна в Баку не пустят по политическим соображениям. И он типа очень огорчился...
Aris
Aris
   556 / 825
сегодня в 09:33
...я бы.....

Вот поэтому ты и не на месте руководства! Пей дальше!
Palex
Palex ответил ДСА
   110 / 825
сегодня в 09:29
Ну а что скажешь, об отсутствии финансовой помощи от Спартака, для Цымбаларя?
particular
particular
   3 / 825
сегодня в 09:20
На удивление, не плохо задвинул Канчельскис...
Есть случаи, когда за громкими словами стоит бестолковщина, лень и желание разыграть мутную партию...
cska1948
cska1948
   97 / 825
сегодня в 09:06
Есть такая поговорка: "Чужую беду, ногой разведу"...
Gelious
Gelious
   152 / 825
сегодня в 09:04
Стыдно за спартак! Позор!
ДСА
ДСА
   121 / 825
сегодня в 09:00
Такое впечатление, что Канчельскис считает что у него очко железное, а у других нет.
Caniggia
Caniggia
   62 / 825
сегодня в 09:00
Поступок Мхитаряна действительно, как минимум, странный. Тут 2 варианта: либо он пропиарил таким образом негативный политический момент в отношениях между Айзером и Арменией, либо он действительно "трусишка зайка серенький". В любом случае поступок неправильный и неоправданный и тут ворчун Канчелло прав. Его, по правильному, надо оштрафовать.
Cules2013
Cules2013
   146 / 825
сегодня в 08:52
Жестковато он его, но посыл верный. Правда, сдаётся мне, во всей этой канители мнение Мхитаряна второстепенно. Больше похоже на очередной повод для англичан подвергать критике решения УЕФА, и лобировать проведение крупных туринров и их финалов именно на территории Англии - ведь они считают себя самыми крутыми, и хочется побольше бабла наварить - а то ехать ещё куда-то надо за пределы Лондона - эко чего они там удумали в своём УЕФА и ФИФА)))
Поэтому Арсенал и не будет его штрафовать, потому что, возможно, неофициально сам его подтолкнул к этому решению. Либо подтолкнули Арсенал, а он Мхитаряна.
cska plus
cska plus
   6 / 825
сегодня в 08:46
Ерунду говорит сейчас Андрей, подставить свою жизнь под угрозу не стоит этого, сам Андрей не оказывался в толпе дикарей и не знает, что это такое, набросится толпа прямо на стадионе и растопчат не только Генриха но всех остальных, тоже самое касается хрющек а если бы эта толпа фашистов накинулись, что дальше, словом глупость.
Морозовский
Морозовский
   12 / 825
сегодня в 08:43
Канчельскис тут прав.
Anisovich
Anisovich
   35 / 825
сегодня в 08:37
Про свиней написал правильно абсолютно, нравы там явно не для порядочных людей.
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