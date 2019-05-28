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Мостовой: «Почему в „Спартаке“ верят в Кононова? Может, неустойка»

вчера, 23:27

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение совета директоров клуба оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова

При подписании контракта у любого тренера всё хорошо. Гарантированные деньги и слава. А когда результата нет, всё начинает вылезать. Кононов же не первый тренер, который пришёл в «Спартак». Нужно меньше этому уделять внимания. Кто-то пользуется своими шансами, кто-то — нет.

Что касается причин веры руководства в Кононова, то его подписали полгода назад, наверняка на хороший контракт. Может, какая-то неустойка. В наше время слов-то таких не знали. А сейчас — подпишешь контракт, можешь сигарету на 20 лет закурить и отдыхать.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   61 / 825
сегодня в 00:16
Решили оставить,значит ещё верят в Кононова.









































к
cska plus
cska plus
   6 / 825
вчера в 23:45
Каким был бестолковым им и остался
Конь 666
Конь 666 ответил Albasin
   306 / 825
вчера в 23:43
Кононов хороший тренер, нравится многим.
но он не для спама! сразу это было понятно
drug01
drug01
   113 / 825
вчера в 23:31
Надо верить желательно ещё.... 15 лет!
Albasin
Albasin
   11 / 825
вчера в 23:29
Кононов хороший тренер, нравится многим.
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