Колобков: «Проведение матчей Евро в Петербурге обойдется недорого»

Министр спорта РФ Павел Колобков в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, что проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге обойдется в небольшую сумму.

Главное, мы используем всю инфраструктуру, которая была создана к чемпионату мира. И не только стадион, мост (кстати говоря, он специальный для удобства болельщиков), временная инфраструктура, периметр безопасности, все наработки. То есть проведение будет стоить сравнительно небольших денег.