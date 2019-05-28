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Колобков: «Проведение матчей Евро в Петербурге обойдется недорого»

сегодня, 21:28

Министр спорта РФ Павел Колобков в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, что проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге обойдется в небольшую сумму.

Главное, мы используем всю инфраструктуру, которая была создана к чемпионату мира. И не только стадион, мост (кстати говоря, он специальный для удобства болельщиков), временная инфраструктура, периметр безопасности, все наработки. То есть проведение будет стоить сравнительно небольших денег.

Ранее в УЕФА назвали стоимость билетов на матчи чемпионата Европы.

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kastites
kastites
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сегодня в 21:34
Опять за счет простого народа.
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