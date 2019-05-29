Мещеряков: «За этот сезон поставил бы „Локомотиву“ пять с минусом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвёл итоги сезона для «железнодорожников».

Могу сейчас выразить только своё личное мнение, так как совета директоров ещё не было. Считаю, что этот сезон был успешным. Второе место в чемпионате и победа в Кубке – достижение для любого российского клуба. При этом нам есть к чему стремиться. Теперь необходимо делать золотой дубль (Прим. - победа в Кубке и чемпионате). Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля правды.

В целом сезон выдался для нас очень непростым. Вначале были сложности в связи с тем, что основной костяк команды не имел возможности пройти предсезонные сборы из-за участия многих футболистов в чемпионате мира. Что не могло не сказаться на выступлениях клуба на старте сезона. Возможно, именно это не позволило нам до конца бороться за золото. Не исключаю, что это также наложило свой отпечаток на результаты на групповом этапе Лиги чемпионов. С другой стороны, мы давно не играли на этом турнире. В любом случае наш европейский поход в 2018 году нельзя отнести к большим успехам команды. Но мы стали сильнее и сразу сказали, что будем готовиться к очередному шансу в ЛЧ . Уверен, что новый поход должен сложиться несколько иначе.

За этот сезон я бы поставил клубу пять с минусом. Или четыре с плюсом.