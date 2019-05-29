Медведев: «В следующем сезоне нужно подтвердить, что „Зенит“ - лучший»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба на следующий сезон.
Побеждают не бюджеты и звезды, а команды. «Зениту» удалось за короткий период времени сплотить российских и иностранных игроков. Победный дух овладел ими. Они показали тот футбол, который от них ждали.
Это очень приятно. Но почивать на лаврах я не собираюсь. В следующем сезоне нужно подтвердить, что «Зенит» — лучший в стране. И показать, что мы можем многое в Лиге чемпионов. Начнем с выхода из группы.
В соперниках у Зенита будут:
Локомотив, Краснодар, Спартак, Ростов, Терек и Динамо с Арсеналом.
В соперниках у Зенита будут:
Локомотив, Краснодар, Спартак, Ростов, Терек и Динамо с Арсеналом.
Крут Медведев, задачи правильно ставит. А все потому, что он, Президент Зенита, Динамовец по духу и сути!!!!!! Вырос в Динамо!!!! Повезло очень Зениту, а то газпромовские менеджеры собирались еще 11 человек в Бразилии закупить.))))))))
Крут Медведев, задачи правильно ставит. А все потому, что он, Президент Зенита, Динамовец по духу и сути!!!!!! Вырос в Динамо!!!! Повезло очень Зениту, а то газпромовские менеджеры собирались еще 11 человек в Бразилии закупить.))))))))