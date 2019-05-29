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Медведев: «В следующем сезоне нужно подтвердить, что „Зенит“ - лучший»

сегодня, 12:52

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

Побеждают не бюджеты и звезды, а команды. «Зениту» удалось за короткий период времени сплотить российских и иностранных игроков. Победный дух овладел ими. Они показали тот футбол, который от них ждали.

Это очень приятно. Но почивать на лаврах я не собираюсь. В следующем сезоне нужно подтвердить, что «Зенит» — лучший в стране. И показать, что мы можем многое в Лиге чемпионов. Начнем с выхода из группы.

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Vladimir808
Vladimir808 ответил severnyj84
   451 / 826
сегодня в 13:08
Из соперников только ЦСКА, Зенит опять станет чемпионом.
Не согласен!
В соперниках у Зенита будут:
Локомотив, Краснодар, Спартак, Ростов, Терек и Динамо с Арсеналом.
Vladimir808
Vladimir808
   451 / 826
сегодня в 13:06
Следующий сезон за чемпионским, всегда сложнее дается, причем во всех сильнейших лигах Европы. Исключение Италия и Франция.
Крут Медведев, задачи правильно ставит. А все потому, что он, Президент Зенита, Динамовец по духу и сути!!!!!! Вырос в Динамо!!!! Повезло очень Зениту, а то газпромовские менеджеры собирались еще 11 человек в Бразилии закупить.))))))))
Bacardi Black
Bacardi Black ответил severnyj84
   491 / 826
сегодня в 12:55
Из соперников только ЦСКА, Зенит опять станет чемпионом.
Я бы ждал ещё угрозы от Краснодара, уж очень правильно выстроен менеджмент у них, если поймают свою игру, могут создать проблемы
severnyj84
severnyj84
   20 / 826
сегодня в 12:54
Из соперников только ЦСКА, Зенит опять станет чемпионом.
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