Медведев: «В следующем сезоне нужно подтвердить, что „Зенит“ - лучший»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

Побеждают не бюджеты и звезды, а команды. «Зениту» удалось за короткий период времени сплотить российских и иностранных игроков. Победный дух овладел ими. Они показали тот футбол, который от них ждали.

Это очень приятно. Но почивать на лаврах я не собираюсь. В следующем сезоне нужно подтвердить, что «Зенит» — лучший в стране. И показать, что мы можем многое в Лиге чемпионов. Начнем с выхода из группы.