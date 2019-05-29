Мещеряков: «„Локомотив“ настроен на максимальное омоложение команды»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что уход из команды и связан с курсом клуба на омоложение состава.

Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию «Локомотива», а ещё несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть. Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.