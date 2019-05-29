ГлавнаяНовости

Мещеряков: «„Локомотив“ настроен на максимальное омоложение команды»

сегодня, 02:34

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что уход из команды Игоря Денисова и Тараса Михалика связан с курсом клуба на омоложение состава.

Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию «Локомотива», а ещё несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает, и будущее у клуба есть. Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи.

Вчера появилась информация о том, что бывший капитан «Локо» планирует завершить игровую карьеру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мещеряков: «За этот сезон поставил бы „Локомотиву“ пять с минусом»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Мостовой: «Почему в „Спартаке“ верят в Кононова? Может, неустойка»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Колобков: «Проведение матчей Евро в Петербурге обойдется недорого»
Вчера, 21:28 Комментарии7
«Ротор» намерен побороться за выход в РПЛ
Вчера, 20:33 Комментарии9
Червиченко: «Кононов - слабый тренер и человек. Его должны были выгнать»
Вчера, 18:20 Комментарии73
Мостовой: «Жду в финале Лиги Европы больше голов, чем в финале ЛЧ»
Вчера, 17:51 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100