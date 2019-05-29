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Лунёв: «В плане своей игры — не очень доволен»

сегодня, 15:23

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв подвел итоги прошедшего сезона.

В плане своей игры — не очень доволен, я рассчитывал на совершенно другое. 27 пропущенных мячей в 28 матчах чемпионата — для уровня «Зенита» много. Чемпионство — это здорово, но пусть оно просто будет хорошим психологическим фоном для подготовки к новому сезону.

Жду Лигу чемпионов с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень.

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11-и метровый
11-и метровый
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сегодня в 15:26
Зато максимушко тарасовский довольный, даже тренера лайкает.
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