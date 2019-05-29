ГлавнаяНовости

Червиченко: «Победа сегодня достанется „Арсеналу“»

сегодня, 14:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Бывший президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко сделал прогноз на финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

На мой взгляд, встречаются абсолютно одинаковые команды, которые находятся в абсолютно одинаковом состоянии. «Арсенал» с Эмери мне посимпатичнее, у них больше креатива. «Челси» последние год-два выезжает на старом багаже, а Эмери — опытный боец в еврокубках, Лигу Европы он три раза подряд выигрывал. Поэтому я думаю, что победа достанется «Арсеналу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адиев: «Кутателадзе еще рано играть в РПЛ»
Сегодня, 15:29 Комментарии1
Лунёв: «В плане своей игры — не очень доволен»
Сегодня, 15:23 Комментарии1
Шейдаев: «Решение Мхитаряна не лететь в Баку — считаю, это ненормально»
Сегодня, 14:27 Комментарии8
Шейдаев: «С нынешним лимитом в России стало тяжелее прогрессировать»
Сегодня, 14:19 Комментарии5
Агент Мелкадзе: «Весной „Спартак“ предлагал Георгию условия ниже ожиданий»
Сегодня, 13:15 Комментарии6
Медведев: «В следующем сезоне нужно подтвердить, что „Зенит“ - лучший»
Сегодня, 12:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   164 / 829
сегодня в 15:40
Неужели и Червиченко оракулом стал? Ему больше про спартак правду говорить подходит.
severnyj84
severnyj84
   20 / 829
сегодня в 15:27
Шоб так и было!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   49 / 829
сегодня в 14:53
ЧЕЛСИ ИМ ТРЁШКУ ОТГРУЗИТ ЕПТ !

ГЫ-ГЫ
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 14:46
Согласен с червем, победит Арсенал в дополнительное время.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100