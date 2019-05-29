Червиченко: «Победа сегодня достанется „Арсеналу“»

Бывший президент футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Андрей Червиченко сделал прогноз на финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

На мой взгляд, встречаются абсолютно одинаковые команды, которые находятся в абсолютно одинаковом состоянии. «Арсенал» с Эмери мне посимпатичнее, у них больше креатива. «Челси» последние год-два выезжает на старом багаже, а Эмери — опытный боец в еврокубках, Лигу Европы он три раза подряд выигрывал. Поэтому я думаю, что победа достанется «Арсеналу».