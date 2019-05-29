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Шейдаев: «С нынешним лимитом в России стало тяжелее прогрессировать»

сегодня, 14:19

Бывший футболист «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев считает, что лимит в РПЛ является одной из причин медленного прогресса российских игроков.

Почему никто из российских игроков не уезжает в Европу? Может быть, тут комфортнее: дом, семья. И в финансовом плане тоже. Мне кажется, сейчас в России сложнее прогрессировать, чем даже 2-3 года назад. Сравните хотя бы состав «Зенита» не столь далекого прошлого и сегодняшний. Когда там играли Халк, Витсель, Гарай, Рондон, Хави Гарсия… У ЦСКА, «Спартака» тоже были другие легионеры.

Конкуренция была выше. А сейчас с нынешним лимитом прогрессировать сложнее. Хотя, слышал, скоро лимит вновь изменится, и российским игрокам будет труднее конкурировать с иностранцами. Самая сильная сборная России, на мой взгляд, была на Евро-2008. И эти футболисты выросли безо всяких лимитов. Сколько из них потом уехали в Европу.

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Palex
Palex ответил Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 829
сегодня в 14:50
Так он и сидел. Просто понимал, что за сборную России, ему играть не судьба, вот и сменил гражданство.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   148 / 829
сегодня в 14:32
Не сменил бы гражданство сидел бы под тёплым крылом лимита и не бухтел.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   665 / 829
сегодня в 14:29
лимит нужен для отмыва бюджета
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   49 / 829
сегодня в 14:29
ЕСЛИ РУССКИЕ ВАНЬКИ НЕ МОГУТ КОНКУРИРОВАТЬ С МУКУНКАМИ И МБЕНГАМИ, ТО ПУСКАЙ ПЫЛЯТ В ФНЛ И ПФЛ ЗА ТУ ЗАРПЛАТУ !!!

ГЫ-ГЫ
счет 7-0
счет 7-0
   56 / 829
сегодня в 14:24
Даже прав.
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