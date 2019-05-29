Шейдаев: «С нынешним лимитом в России стало тяжелее прогрессировать»

Бывший футболист «Крыльев Советов» считает, что лимит в РПЛ является одной из причин медленного прогресса российских игроков.

Почему никто из российских игроков не уезжает в Европу? Может быть, тут комфортнее: дом, семья. И в финансовом плане тоже. Мне кажется, сейчас в России сложнее прогрессировать, чем даже 2-3 года назад. Сравните хотя бы состав «Зенита» не столь далекого прошлого и сегодняшний. Когда там играли Халк, Витсель, Гарай, Рондон, Хави Гарсия… У ЦСКА , «Спартака» тоже были другие легионеры.

Конкуренция была выше. А сейчас с нынешним лимитом прогрессировать сложнее. Хотя, слышал, скоро лимит вновь изменится, и российским игрокам будет труднее конкурировать с иностранцами. Самая сильная сборная России, на мой взгляд, была на Евро-2008. И эти футболисты выросли безо всяких лимитов. Сколько из них потом уехали в Европу.