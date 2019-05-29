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Шейдаев: «Решение Мхитаряна не лететь в Баку — считаю, это ненормально»

сегодня, 14:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, который принял решение в 2016 году выступать за Азербайджан, а не Россию, прокомментировал решение полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна не лететь на финал Лиги Европы с «Челси» из-за соображений безопасности.

После Евровидения там каждый год что-то проходит: Формула-1, Европейские игры, Исламские игры, чемпионаты мира всякие. Понятно, что Лига Европы — это совсем другой уровень. Я бы с удовольствием поехал, но у нас стыковые матчи.

Решение Мхитаряна не лететь в Баку — считаю, это ненормально. Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения.

Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде. В Баку были чемпионаты мира по борьбе, по боксу. Приезжали армянские спортсмены. Я жил там год и не помню, чтобы что-то произошло. Баку — спокойный мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно, его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю. Это политика, и тут сложно понять, где правда.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   155 / 829
сегодня в 15:37
тогда почему запретили футболистам Арсенала поддерживать Мхитаряна.Почему армянским болельщикам арсенала запрещен въезд в Азербаджан.Непонятно
За адекватность
За адекватность ответил 112910315
   8 / 829
сегодня в 15:09
Я буду топить за Эмери, не с Азербайджана, а с дивана)
Приветствую. Тут дело каждого. Я поболею за красивый футбол (надеюсь), так как лично мне абсолютно фиолетово кто победит. Еще не против серии пенальти, нравится мне эта лотерея.
КЭТиК
КЭТиК
   134 / 829
сегодня в 15:05
Испугался человек - это нормально, не футболом одним живет человек.
112910315
112910315 ответил За адекватность
   2 / 829
сегодня в 14:53
Два подряд высказывания Шейдаева. Весьма рассудительный молодой человек. А что касаемо сути вопроса, то эта эпопея сегодня закончится. Конечно в зависимости от результата отголоски возможны, но то что сегодня местные болельщики на стадионе, из разряда нейтральных, пришедших просто насладиться футболом, будут "топить" за "Челси", мне кажется очень даже вероятным.
Я буду топить за Эмери, не с Азербайджана, а с дивана)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   23 / 829
сегодня в 14:51
Азербайджанцы пострадали от армян, армяне пострадали от турок, турки пострадали от запорожских казаков, казаки от московских царей, московских царей душат санкциями...
Где проводить-то тогда вообще?)
112910315
112910315
   2 / 829
сегодня в 14:51
Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1119840/sheydaev-ramil-krylya-sovetov

По поводу гарантий, грош цена, этим гарантиям, которые дают УЕФА.
Но на 99/9 процентов уверен, что никто его не тронет и без гарантий-УЕФА.
При большом желании мог бы поехать, но очевидно, что нет у него такого желания.
Что у него на уме, об этом знает только Мхитарян, но правды он нам никогда не скажет.

Возможно, действительно боится... Не нам на диванах, в креслах судить его. Он лучше знает, как коренной житель этого региона, обычаи, нравы этого региона.
За адекватность
За адекватность
   8 / 829
сегодня в 14:46
Два подряд высказывания Шейдаева. Весьма рассудительный молодой человек. А что касаемо сути вопроса, то эта эпопея сегодня закончится. Конечно в зависимости от результата отголоски возможны, но то что сегодня местные болельщики на стадионе, из разряда нейтральных, пришедших просто насладиться футболом, будут "топить" за "Челси", мне кажется очень даже вероятным.
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 14:39
Интересно, сам Шейдаев рискнёт поехать в Армению? Думаю об.....тся.
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