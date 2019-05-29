Нападающий «Крыльев Советов» , который принял решение в 2016 году выступать за Азербайджан, а не Россию, прокомментировал решение полузащитника сборной Армении и «Арсенала» не лететь на финал Лиги Европы с «Челси» из-за соображений безопасности.

После Евровидения там каждый год что-то проходит: Формула-1, Европейские игры, Исламские игры, чемпионаты мира всякие. Понятно, что Лига Европы — это совсем другой уровень. Я бы с удовольствием поехал, но у нас стыковые матчи.

Решение Мхитаряна не лететь в Баку — считаю, это ненормально. Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения.

Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде. В Баку были чемпионаты мира по борьбе, по боксу. Приезжали армянские спортсмены. Я жил там год и не помню, чтобы что-то произошло. Баку — спокойный мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно, его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю. Это политика, и тут сложно понять, где правда.