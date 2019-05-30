«Крылья Советов» вырвали победу в Нижнем Новгороде

В рамках первого стыкового матча за право играть в РПЛ «Нижний Новгород» дома уступил «Крыльям Советов». Ответный поединок состоится 2 июня.
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» 1:3 (1:0)
Голы: Фомин 23 (пенальти) - Федорив 65 (автогол), Зиньковский 90+1 (пенальти), Шишкин 90+4
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Сапета, Носов (Скворцов 79), Палиенко, Голышев (Игнатович 58), Фомин, Салугин (Делькин 75)
Главный тренер: Черышев Дмитрий.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов 75), Рохель, Самарджич, Шишкин, Рабиу (Полуяхтов 76), Тимофеев, Ткачук, Зиньковский, Антон (Яковлев 84), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Тимофеев 21, Федорив 26, Рабиу 67, Антон 71, Гогличидзе 90
Судья: Лапочкин Сергей.
Есть крепкая команда ХК "Торпедо". Все туда ходят.
Есть крепкая команда ХК "Торпедо". Все туда ходят.
Оба клуба ФНЛ останутся при своих!!!
Оба клуба ФНЛ останутся при своих!!!