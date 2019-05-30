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«Крылья Советов» вырвали победу в Нижнем Новгороде

сегодня, 20:52
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В рамках первого стыкового матча за право играть в РПЛ «Нижний Новгород» дома уступил «Крыльям Советов». Ответный поединок состоится 2 июня.

Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» 1:3 (1:0)
Голы: Фомин 23 (пенальти) - Федорив 65 (автогол), Зиньковский 90+1 (пенальти), Шишкин 90+4

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Сапета, Носов (Скворцов 79), Палиенко, Голышев (Игнатович 58), Фомин, Салугин (Делькин 75)
Главный тренер: Черышев Дмитрий.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов 75), Рохель, Самарджич, Шишкин, Рабиу (Полуяхтов 76), Тимофеев, Ткачук, Зиньковский, Антон (Яковлев 84), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Тимофеев 21, Федорив 26, Рабиу 67, Антон 71, Гогличидзе 90

Судья: Лапочкин Сергей.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
pomor45
pomor45
   71 / 807
сегодня в 21:48
Уфа тоже выиграла без напряга. Сдается мне, что переходными надо сделать все 4 последних места в РПЛ с первыми четырьмя в ФНЛ. Уверен, что Анжи и Енисей тоже выиграли свои переходы. И стороже подходить к финансовой стороне вопроса. Иначе РПЛ будет слабеть и в спортивном отношении и в экономическом.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:48
Лапочкин просто 2ас...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   104 / 807
сегодня в 21:47
Счет хороший, 70 процентов успеха.
счет 7-0
счет 7-0
   53 / 807
сегодня в 21:43
КС с победой!
ошалевший
ошалевший ответил Оррорин Кенийский
   374 / 807
сегодня в 21:36
Зачем городу Нижнему Новгороду команда в РФПЛ? Где взять деньги? Есть крепкая команда ХК "Торпедо". Все туда ходят.
где то слышал,что занимает 1 или 2 место по бюджету в фнл,лидирует с сочи
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   204 / 807
сегодня в 21:34
Весело было
kasyak7
kasyak7
   119 / 807
сегодня в 21:18
Слабовато выглядел Нижний Новгород.
particular
particular
   4 / 807
сегодня в 21:14
КС порвали баян, @опу и представление о справедливости...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   262 / 807
сегодня в 21:12
После 6:0 от ЦСКА не пали духом КС. Молодцы.
Sergey Z
Sergey Z
   249 / 807
сегодня в 21:12
КС с победой!
Шуnя771
Шуnя771
   44 / 807
сегодня в 21:08
Это хорошо!
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 807
сегодня в 21:08
без неожиданностей...
25процентный клоун
25процентный клоун
   42 / 807
сегодня в 21:07
обидно,питер затащил фарм
valt134
valt134
   190 / 807
сегодня в 21:07
Всё до банального ясно и понятно.
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
   501 / 807
сегодня в 21:02
Зачем городу Нижнему Новгороду команда в РФПЛ? Где взять деньги?
Есть крепкая команда ХК "Торпедо". Все туда ходят.
Морозовский
Морозовский
   11 / 807
сегодня в 21:00
"Советы" покрепче.
Z. Kramer
Z. Kramer
   79 / 807
сегодня в 20:57
Лапочкин утопил "Нижний Новгород". За это "Крылья Советов" подарят спартаку 6 очков в следующем сезоне.
Союзник противников
Союзник противников ответил cska plus
   16 / 807
сегодня в 20:56
Вот так лапочкин показал, что он хрен положил на ВАР, открыто всем нам сказал как федун попросит так и решится, КС с победой!
А что было не так?Ни-че-го криминального.
За адекватность
За адекватность
   14 / 807
сегодня в 20:56
Я был бы только за, если во время трансляции ответного матча в Самаре предусмотрели условно в правом нижнем углу экрана квадратик с технической зоной ГТ "НН", можно со звуком и комментаторов не назначать.
112910315
112910315
   1 / 807
сегодня в 20:56
Нижний Новгород может в Самару не ехать. Крылья Советов с досрочно завоёванной пропиской в РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 807
сегодня в 20:56
Заезжий "граф" заслуженно победил истеричного доморощенного матершинника,которым весь матч непристойно восхищались комментаторы. Странно,что у такого папаши вырос достаточно достойный сын.Влияние мамы,наверное.КС можно поздравить с тем,что они остались в РПЛ.
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 20:56
Вот так лапочкин показал, что он хрен положил на ВАР, открыто всем нам сказал как федун попросит так и решится, КС с победой!
drug01
drug01
   85 / 807
сегодня в 20:56
Так держать!
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 807
сегодня в 20:55
Похоже , что тут все ясно!!!
Оба клуба ФНЛ останутся при своих!!!
номер 12
номер 12
   273 / 807
сегодня в 20:55
Уфа и крылья остаются. Ура!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 807
сегодня в 20:53
Крылья с победой.
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