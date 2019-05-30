«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче

В рамках первого стыкового матча за право играть в РПЛ «Уфа» дома «Томь». Ответный поединок состоится 2 июня.
Уфа, стадион Нефтяник
«Уфа» - «Томь» 2:0 (1:0)
Голы: Слай 28, Эдиев 81 (автогол)
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич (Карп 55), Салатич (Ванек 75), Слай, Вомбергар (Тилль 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Андреев 82), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов 60), Гасилин (Сасин 73)
Главный тренер: Баскаков Василий.
Предупреждения: Смирнов 44, Неделчару 81, Живоглядов 86
Судья: Вилков Михаил.
Уфа явный фаворит!!!
Уфа явный фаворит!!!