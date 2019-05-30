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«Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче

сегодня, 18:50
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

В рамках первого стыкового матча за право играть в РПЛ «Уфа» дома «Томь». Ответный поединок состоится 2 июня.

Уфа, стадион Нефтяник

«Уфа» - «Томь» 2:0 (1:0)
Голы: Слай 28, Эдиев 81 (автогол)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич (Карп 55), Салатич (Ванек 75), Слай, Вомбергар (Тилль 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Андреев 82), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов 60), Гасилин (Сасин 73)
Главный тренер: Баскаков Василий.

Предупреждения: Смирнов 44, Неделчару 81, Живоглядов 86

Судья: Вилков Михаил.

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Все комментарии
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
сегодня в 19:09
Томь пускай ФНЛ играют, там футболистам трудно бывает играть , там страшные морозы бывает в ноябре месяц -10*15 градусов ...а вот Нижний Новгород хотелось бы увидеть в РПЛ вместо КС хоть на один сезон..у них и стадион есть щас и сама команда приличная..
mat73
mat73 ответил 25процентный клоун
   161 / 807
сегодня в 19:07
Уфу с выходом в рпл
Рано ещё поздравлять, 2 июня ответку играть ещё
Ganymed1
Ganymed1
сегодня в 19:05
Уфу с Победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
   47 / 807
сегодня в 18:58
Уфу с выходом в рпл
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 18:58
Молодцы уфимцы, заслуженная победа!
mat73
mat73
   161 / 807
сегодня в 18:56
Отличненько!
112910315
112910315
   1 / 807
сегодня в 18:54
Уфа, Крылья Советов останутся в РПЛ.
drug01
drug01
   90 / 807
сегодня в 18:54
Молодцы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 807
сегодня в 18:52
Без неожиданностей!!!
Уфа явный фаворит!!!
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