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«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

сегодня, 18:55
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла17:00 Не начался

Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

В финальном поединке встретились «Астон Вилла», в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и «Дерби Каунти», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «вилланов». В составе номинальных хозяев голами отличились Анвар Эль-Гази и Джон МакГинн. На 81-й минуте нападающий «Дерби» Мартин Уогхорн сократил разницу, но этого оказалось недостаточно.

Напомним, в полуфиналах «Астон Вилла» прошла «Вест Бромвич», а «Дерби» одолел «Лидс».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   99 / 834
сегодня в 19:34
Рад за Виллу. Помню как топили с Агбонлахором и Бентеке когда-то.
Sergey Z
Sergey Z
   233 / 834
сегодня в 19:09
Астон Виллу с победой и возвратом в АПЛ!!!
Медив
Медив
   65 / 834
сегодня в 19:06
Эх, топил весь сезон за Дерби, как за родных. Жаль, конечно. Но все равно, это был очень достойное выступление от клуба. Пора возвращать Маунта. Удачи ему в Челси.
Ну и как сказали комментаторы в конце матча: финальный матч плей-офф Чемпионшипа - самый дорогой в футбольном сезоне, ибо нигде больше за 90 минут не разыгрываются 170 миллионов
DXTK
DXTK
   181 / 834
сегодня в 19:05
Поздравим Виллу с выходом в АПЛ.
Nifan
Nifan
сегодня в 19:03
Очень жаль что Френку не удалось вывести команду,но игра в финале за право выхода для него уже безусловно достижение как и для Дерби в целом.
Очень рад за Терри и за Астон Виллу в целом,очень приятно их будет видеть в высшей лиге.

Жду Томори ,Абрахама и Маунта в следующем сезоне в Челси.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   86 / 834
сегодня в 18:58
Астон-Вилла вернулась, когда-то гремела.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 18:58
Да есть жеш !!!Макгинище Топчик , Мингсу здоровья!!
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