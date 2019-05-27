«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
В финальном поединке встретились «Астон Вилла», в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и «Дерби Каунти», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «вилланов». В составе номинальных хозяев голами отличились Анвар Эль-Гази и Джон МакГинн. На 81-й минуте нападающий «Дерби» Мартин Уогхорн сократил разницу, но этого оказалось недостаточно.
Напомним, в полуфиналах «Астон Вилла» прошла «Вест Бромвич», а «Дерби» одолел «Лидс».
Ну и как сказали комментаторы в конце матча: финальный матч плей-офф Чемпионшипа - самый дорогой в футбольном сезоне, ибо нигде больше за 90 минут не разыгрываются 170 миллионов
Ну и как сказали комментаторы в конце матча: финальный матч плей-офф Чемпионшипа - самый дорогой в футбольном сезоне, ибо нигде больше за 90 минут не разыгрываются 170 миллионов
Очень рад за Терри и за Астон Виллу в целом,очень приятно их будет видеть в высшей лиге.
Жду Томори ,Абрахама и Маунта в следующем сезоне в Челси.
Очень рад за Терри и за Астон Виллу в целом,очень приятно их будет видеть в высшей лиге.
Жду Томори ,Абрахама и Маунта в следующем сезоне в Челси.