«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

сегодня, 18:55

Завершились стыковые матчи за право вступать в английской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

В финальном поединке встретились «Астон Вилла», в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и «Дерби Каунти», возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «вилланов». В составе номинальных хозяев голами отличились Анвар Эль-Гази и Джон МакГинн. На 81-й минуте нападающий «Дерби» Мартин Уогхорн сократил разницу, но этого оказалось недостаточно.

Напомним, в полуфиналах «Астон Вилла» прошла «Вест Бромвич», а «Дерби» одолел «Лидс».