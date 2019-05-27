«Бавария» сыграла вничью с «Кайзерслаутерном» в «спасительном матче»

сегодня, 22:09

«Бавария» провела товарищеский поединок против «Кайзерслаутерна». Встреча завершилась со счетом 1:1. Мюнхенцы пропустили гол первыми, но на 80-й минуте Роберт Левандовски помог команде избежать поражения.

Встречу посетили более 45 тысяч болельщиков. Все вырученные средства получит «Кайзерслаутерн», испытывающий серьезные финансовые трудности. Команда, до недавних пор регулярно участвовавшая в Бундеслиге, опустилась в третий дивизион, но и там ей живется непросто.

Напомним, что «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии и Кубок страны.