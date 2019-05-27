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«Бавария» сыграла вничью с «Кайзерслаутерном» в «спасительном матче»

сегодня, 22:09

«Бавария» провела товарищеский поединок против «Кайзерслаутерна». Встреча завершилась со счетом 1:1. Мюнхенцы пропустили гол первыми, но на 80-й минуте Роберт Левандовски помог команде избежать поражения.

Встречу посетили более 45 тысяч болельщиков. Все вырученные средства получит «Кайзерслаутерн», испытывающий серьезные финансовые трудности. Команда, до недавних пор регулярно участвовавшая в Бундеслиге, опустилась в третий дивизион, но и там ей живется непросто.

Напомним, что «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии и Кубок страны.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   143 / 834
сегодня в 22:46
Эт правильно, надо им помочь вернутся в элиту, вот им сбагрить бы леву бао хех
minai
minai
   273 / 834
сегодня в 22:37
Я топил за Кайзерслаутерн.
Novograd
Novograd
   543 / 834
сегодня в 22:20
Малорики надо помогать нуждающимся
Пупсятко
Пупсятко
   141 / 834
сегодня в 22:13
Не игра, а порнография.
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