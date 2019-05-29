«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы «Челси» оказался сильнее «Арсенала».
Баку, стадион Олимпийский
«Челси» - «Арсенал» 4:1 (0:0)
Голы: Жиру 49, Педро 60, Азар 65 (пенальти), Азар 72 - Ивоби 69
«Челси»: Кепа, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 76), Канте, Жиру, Азар (Дзаппакоста 89), Педро (Виллиан 71)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль (Гендузи 66), Папастатопулос, Джака, Лукас Торрейра (Ивоби 66), Озил (Уиллок 77), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Педро 56, Кристенсен 68
Судья: Рокки Джанлука.
А как пришлось выбирать лучших из тех кого гранды забраковали - так сразу и нет трофеев сильных. И у Эмери тоже самое будет...
Я потому и был против ухода Венгера - ну а смысл, если новому тренеру всё равно с той же самой политикой жить-мириться...((
А как пришлось выбирать лучших из тех кого гранды забраковали - так сразу и нет трофеев сильных. И у Эмери тоже самое будет...
Я потому и был против ухода Венгера - ну а смысл, если новому тренеру всё равно с той же самой политикой жить-мириться...((
Заскриньте май коммент Арсенал в следующем сезоне выиграет этот трофей.
Заскриньте май коммент Арсенал в следующем сезоне выиграет этот трофей.