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«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы

вчера, 23:50
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В финальном матче Лиги Европы «Челси» оказался сильнее «Арсенала».

Баку, стадион Олимпийский

«Челси» - «Арсенал» 4:1 (0:0)
Голы: Жиру 49, Педро 60, Азар 65 (пенальти), Азар 72 - Ивоби 69

«Челси»: Кепа, Луис, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 76), Канте, Жиру, Азар (Дзаппакоста 89), Педро (Виллиан 71)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Начо Монреаль (Гендузи 66), Папастатопулос, Джака, Лукас Торрейра (Ивоби 66), Озил (Уиллок 77), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Педро 56, Кристенсен 68

Судья: Рокки Джанлука.

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Все комментарии
drimmer
drimmer ответил Так Себе Аналитик
   251 / 822
сегодня в 00:46
В былые времена мы 4 не пропускали)
Найлз просто очень выделяется в последнее время. И все равно желания арсу не хватает. До последнего матча, Уилшир брал мяч и тащил вперед. И Санчес в одно лицо тащил вперед. А эти ходят пешком, даже не атакуют игрока с мячом, минуте на сороковой каждый может увидеть. Да Давидс и Гатузо натурально рвали оппонентов только потому, что хотели достаточно. А тут команда ходилов с вкраплениями не ходилов. Тренера им надо. Ну или автоматчиков шеренгу сзади)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   209 / 822
сегодня в 00:46
Челси с красивой победой!
Drossel
Drossel
   822 / 822
сегодня в 00:45
эмери любит атакующий футбол он не шарит в обороне)
Galaxy real way
Galaxy real way ответил Artuom
   305 / 822
сегодня в 00:45
Да, и именно игроки типа Пoгбы который резко выдаёт разрезающие передачи, Oзил своё время выдавал такие передачи, нo походу стиль Арсена ему не подошёл и сдулся уже окончательно.
Caniggia
Caniggia
   51 / 822
сегодня в 00:43
Тренеришка опять позорно унижен!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил drimmer
   14 / 822
сегодня в 00:40
В былые времена мы 4 не пропускали)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslik1982
   14 / 822
сегодня в 00:39
На шпагат садиться, что ли?)
drimmer
drimmer ответил Так Себе Аналитик
   251 / 822
сегодня в 00:39
Политика "Арсенала" - то другая - покупать шлак с именем. Повторяться уже нет смысла, взяли выставленного на трансферы Ходила, выставленного Мики - а Сашок сделал больше голевых, чем два тела вместе взятых. Они как бы экономят, а в итоге это выражается в албанцах, которых стыдно на поле выпустить
А ведь и правда. Все деньги. Говорили, что Арсен выжимает максимум по ситуации. Ну не максимум, но уровень сказывается заметно. Класса сегодня не хватило. Попали бы хотя-бы пару раз подряд в пустые ворота, и 4:3 уже совсем другой коленкор на кураже-то) А так позорище. Что в былые времена означало аккурат поле битвы))
Drossel
Drossel
   822 / 822
сегодня в 00:38
многострадальный Арсенал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Drossel
   14 / 822
сегодня в 00:36
Айвоби боится игру на себя брать уж какой сезон, так что не все
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Artuom
   14 / 822
сегодня в 00:35
Политика "Арсенала" - то другая - покупать шлак с именем. Повторяться уже нет смысла, взяли выставленного на трансферы Ходила, выставленного Мики - а Сашок сделал больше голевых, чем два тела вместе взятых. Они как бы экономят, а в итоге это выражается в албанцах, которых стыдно на поле выпустить
da da da
da da da
   248 / 822
сегодня в 00:35
говорят Азар выиграл последний клубный трофей в Европе.
drimmer
drimmer
   251 / 822
сегодня в 00:34
Все равно очень обидно за клуб и за тех футболистов, кто очень старается. Они-то заслуживают лучшего, чем то, что есть
Artuom
Artuom ответил Ruslik1982
   114 / 822
сегодня в 00:32
Арсеналу нужно летом Месси покупать и Неймара
Если бы...))
drimmer
drimmer ответил Artuom
   251 / 822
сегодня в 00:31
Под напов ещё бы полузащей атакующих годных... Вон тот же Роналду в Юве с той же проблемой столкнулся - полузащита редко пасы нормальные выдаёт... вот и голов мало
Ну да) Говорили про это в теме матча
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Artuom
   109 / 822
сегодня в 00:31
Под напов ещё бы полузащей атакующих годных... Вон тот же Роналду в Юве с той же проблемой столкнулся - полузащита редко пасы нормальные выдаёт... вот и голов мало
Арсеналу нужно летом Месси покупать и Неймара
Ruslik1982
Ruslik1982
   109 / 822
сегодня в 00:30
говорят что Озил нанял себе в персональные тренеры Волочкову
Artuom
Artuom ответил Galaxy real way
   114 / 822
сегодня в 00:30
Да, нужны игроки, но казалось Арсенал довольно хорошо усилился приобретая Обамеянra и Ляказетта.
Под напов ещё бы полузащей атакующих годных... Вон тот же Роналду в Юве с той же проблемой столкнулся - полузащита редко пасы нормальные выдаёт... вот и голов мало
drimmer
drimmer ответил Artuom
   251 / 822
сегодня в 00:30
Раньше у Арсена была возможность собирать команду под себя - вот и покупались Вийера, Кэмпбел, Анри, Пирес и прочие... А как пришлось выбирать лучших из тех кого гранды забраковали - так сразу и нет трофеев сильных. И у Эмери тоже самое будет... Я потому и был против ухода Венгера - ну а смысл, если новому тренеру всё равно с той же самой политикой жить-мириться...((
Правда( Какие игроки были. Но тренер все равно главный игрок. Хотя сегодня косячили пушкари адово, класса не хватало
Drossel
Drossel
   822 / 822
сегодня в 00:28
Ивоби класно забил в след сезоне основным мож будет , дриблинг скорость всё при нём)
Artuom
Artuom ответил Так Себе Аналитик
   114 / 822
сегодня в 00:26
В том-то и проблема, что этого давно не было у "Арса". Может быть, и Веня был в свое время как тренер в классической рекламе "Рондо". "Наш тренер самоуверенный, просто зверюга, настоящий супербизон" - "Ребята, может потренируемся, а?". Просто в те времена были Патрик, Сол, игроки, которых не нужно было мотивировать..
Раньше у Арсена была возможность собирать команду под себя - вот и покупались Вийера, Кэмпбел, Анри, Пирес и прочие...

А как пришлось выбирать лучших из тех кого гранды забраковали - так сразу и нет трофеев сильных. И у Эмери тоже самое будет...
Я потому и был против ухода Венгера - ну а смысл, если новому тренеру всё равно с той же самой политикой жить-мириться...((
XL-965
XL-965
   244 / 822
сегодня в 00:26
Челси с заслуженной победой.
Заскриньте май коммент Арсенал в следующем сезоне выиграет этот трофей.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил marvel777
   109 / 822
сегодня в 00:26
игроков ему нормальных нужно дать
всех уже разобрали, по слухам с соссера
Galaxy real way
Galaxy real way ответил marvel777
   305 / 822
сегодня в 00:26
Да, нужны игроки, но казалось Арсенал довольно хорошо усилился приобретая Обамеянra и Ляказетта.
drimmer
drimmer ответил Так Себе Аналитик
   251 / 822
сегодня в 00:25
В том-то и проблема, что этого давно не было у "Арса". Может быть, и Веня был в свое время как тренер в классической рекламе "Рондо". "Наш тренер самоуверенный, просто зверюга, настоящий супербизон" - "Ребята, может потренируемся, а?". Просто в те времена были Патрик, Сол, игроки, которых не нужно было мотивировать..
Даа) Но и сейчас такие есть. Много!! Разве нет) Да полсостава, разного уровня, правда, обычно очень стараются. Тренера надо. Да вон Озил После гола полминуты зубами синего рвал. Фигурально выражаясь) Боролись долго и он выиграл, пусть с нарушением. Мотивация надо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Drossel
   14 / 822
сегодня в 00:25
Его агент уже сказал что-то вроде "мы развели этих лошков на 16 лямов за сезон и уходить никуда не хотим")
Drossel
Drossel
   822 / 822
сегодня в 00:23
Лупатый так медленно уходил на замену хотелось пенделя ему залепенить надеюсь продадут его куда нибудь реально задрал уже лузер
Гроза джобсов
Гроза джобсов
сегодня в 00:22
    bakerman
    bakerman ответил 112910315
       671 / 822
    сегодня в 00:22
    Понятно, почему не приехал Мхитарян. Никаких шансов на победу, зачем ехать.
    Самый хитрый из армян - это Генрих Мхитарян!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Artuom
       14 / 822
    сегодня в 00:22
    Сашок лучший в сезоне, в любом случае
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