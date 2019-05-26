«Милан» одолел СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов

В матче 38-го тура Серии А «Милан» переиграл СПАЛ, однако этой победы «россонери» не хватило для попадания в ЛЧ, поскольку в параллельном матче «Интер» со скрипом переиграл «Эмполи» (2:1).
У «Милана» 68 баллов (5-е место), СПАЛ - 13-й (42 очка).
Феррара, стадион «Паоло Мацца».
СПАЛ - «Милан» - 2:3 (1:2)
Голы: Викари 28, Фарес 53 - Чалханоглу 18, Кессье 23, Кессье 64 (пенальти)
«СПАЛ»: Вивиано, Ранхель Ционек (Флоккари 77), Викари, Бонифаци, Лаццари, Валоти (Янкович 73), Мурджа (Шимич 90+1), Куртич, Фарес, Петанья, Антенуччи
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Милан»: Доннарумма (Рейна 21), Абате (Кутроне 63), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пёнтек, Борини (Конти 80)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Абате 27, Бонифаци 36, Ранхель Ционек 65, Бакайоко 81.
Судья: Валери Паоло.
а ювентус мертвый как хз че D
а ювентус мертвый как хз че D
Банти мастер вытягивать интер)
Банти мастер вытягивать интер)