ГлавнаяНовости

«Милан» одолел СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов

вчера, 23:35
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 38-го тура Серии А «Милан» переиграл СПАЛ, однако этой победы «россонери» не хватило для попадания в ЛЧ, поскольку в параллельном матче «Интер» со скрипом переиграл «Эмполи» (2:1).

У «Милана» 68 баллов (5-е место), СПАЛ - 13-й (42 очка).

Феррара, стадион «Паоло Мацца».

СПАЛ - «Милан» - 2:3 (1:2)
Голы: Викари 28, Фарес 53 - Чалханоглу 18, Кессье 23, Кессье 64 (пенальти)

«СПАЛ»: Вивиано, Ранхель Ционек (Флоккари 77), Викари, Бонифаци, Лаццари, Валоти (Янкович 73), Мурджа (Шимич 90+1), Куртич, Фарес, Петанья, Антенуччи
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Милан»: Доннарумма (Рейна 21), Абате (Кутроне 63), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пёнтек, Борини (Конти 80)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Абате 27, Бонифаци 36, Ранхель Ционек 65, Бакайоко 81.

Судья: Валери Паоло.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» сыграет в ЛЧ, «Милан» - в Лиге Европы. Итоги 38-го тура Серии А
Вчера, 23:49 Комментарии1
«Интер» обыграл «Эмполи» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов
Вчера, 23:34 Комментарии13
«Рома» обыграла «Парму», но осталась шестой
Вчера, 23:31 ВидеоКомментарии0
«Ювентус» проиграл «Сампдории» в последнем матче Аллегри
Вчера, 20:54 ВидеоКомментарии38
«Лацио» пропустил три мяча от «Торино»
Вчера, 17:57 ВидеоКомментарии6
ЦСКА вырвал у «Спартака» путевку в групповой раунд ЛЕ. Итоги 30-го тура РПЛ
Вчера, 16:45 Комментарии81
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
   1 / 828
вчера в 23:53
Пока команды играют "со скрипом", "одолевают" и т.п., сложно рассчитывать на позиции для ЛЧ...
Князь Московский
Князь Московский ответил Мысыктар
   56 / 828
вчера в 23:52
очень и очень жаль( а ювентус мертвый как хз че D
Аха-ха), снова от обиды гадости пишешь. Вот и всё "величие" Милана. Аха-ха)
Алексей Никитенко
Алексей Никитенко
вчера в 23:50
ЛЧ Милан проСПАЛ 😁
zubila
zubila ответил Ozabot
   641 / 828
вчера в 23:50
Я очень удивлюсь, если на него найдут деньги с таким-то балансом как у Милана
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 828
вчера в 23:47
Главное что Аталанта в ЛЧ попала! Вот они красавцы, лучшая атака Италии!! Если тренера и лидеров удержат, то и в Европе шороха наведут!!
Ozabot
Ozabot ответил zubila
   376 / 828
вчера в 23:47
Он принадлежит Челси вообще-то
Есть преимущественное право на выкуп за 30 миллионов. Игрок хорошо вписался. Если не считать глупостей, вроде конфликтов с Гаттузо и Бильей, то лучше всех играет.
zubila
zubila ответил Ozabot
   641 / 828
вчера в 23:45
Он принадлежит Челси вообще-то
zubila
zubila
   641 / 828
вчера в 23:45
ну вот и усё карачун тебе церетели (с).
Ozabot
Ozabot
   376 / 828
вчера в 23:45
Вполне заслуженно. Столько матчей слили на ровном месте. Надеюсь, хоть Доннарумму будут продавать, а Бакайоко оставят.
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 828
вчера в 23:40
Как же так?
112910315
112910315
   3 / 828
вчера в 23:40
Гаттузо на выход? Или ещё поработать?
vastudio
vastudio
   411 / 828
вчера в 23:39
Следствие одного глупого ничейного матча.Печально.
Мысыктар
Мысыктар
   783 / 828
вчера в 23:39
очень и очень жаль(
а ювентус мертвый как хз че D
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   39 / 828
вчера в 23:38
Из двух миланских кабинетов просочился картонный))
Банти мастер вытягивать интер)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100