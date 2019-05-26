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«Интер» сыграет в ЛЧ, «Милан» - в Лиге Европы. Итоги 38-го тура Серии А

сегодня, 23:49

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Италии.

«Интернационале» - «Эмполи» 2:1
Голы: Кейта 51, Наингголан 81 - Траоре 76

СПАЛ - «Милан» - 2:3
Голы: Викари 28, Фарес 53 - Чалханоглу 18, Кессье 23, Кессье 64 (пенальти)

«Сампдория» - «Ювентус» - 2:0
Голы: Дефрель 85, Капрари 90+1

«Рома» - «Парма» - 2:1
Голы: Пеллегрини 35, Перотти 89 - Жервиньо 86

«Торино» - «Лацио» 3:1
Голы: Фальке 51, Лукич 53, Де Сильвестри 80 - Иммобиле 66

«Болонья» - «Наполи» 3:2
Голы: Сантандер 43, Джемайли 45, Сантандер 88 - Гулям 57, Мертенс 77

«Фрозиноне» - «Кьево» 0:0

«Аталанта» - «Сассуоло» 3:1
Голы: Сапата 35, Гомес 53, Пашалич 65 - Берарди 19

«Кальяри» - «Удинезе» 1:2
Голы: Паволетти 17 - Хадльвредссон 59, Де Майо 69

«Фиорентина» - «Дженоа» 0:0

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Князь Московский
Князь Московский
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сегодня в 23:58
Серия А стала слишком тесной для двух раздутых китайский кабинетов, поэтому один миланский середняк оставил второй за бортом ЛЧ. Аха-ха)
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