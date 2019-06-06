Сёмин: «18 команд в РПЛ - нормальное количество для России»

Главный тренер «Локомотива» высказался по поводу увеличения количества участников РПЛ до 18 команд.

В целом для нашей страны 18 команд – нормальное количество. У нас очень много больших городов, много прекрасных новых стадионов, но все участники обязательно должны быть достаточно состоятельны, чтобы не закончить чемпионат раньше времени.

Что касается российских морозов, то можно играть на нейтральных полях. Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар... Все это надо учитывать и быть готовым применять на деле. Главное, чтобы не случалось коллапсов. А так принять можно, какую хочешь, идею, но надо обязательно учесть все факторы, которые я вам назвал. Готовы к этому? Принимайте!

В Хабаровске мы играли при минус 20. А в советское время при 18 командах в высшей лиге мы играли в Ташкенте, Ереване, на Украине. А на севере в мороз не играли. Потому что все учитывалось в календаре. Значит, это реально и сейчас.