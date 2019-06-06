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Сёмин: «18 команд в РПЛ - нормальное количество для России»

сегодня, 23:05

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу увеличения количества участников РПЛ до 18 команд.

В целом для нашей страны 18 команд – нормальное количество. У нас очень много больших городов, много прекрасных новых стадионов, но все участники обязательно должны быть достаточно состоятельны, чтобы не закончить чемпионат раньше времени.

Что касается российских морозов, то можно играть на нейтральных полях. Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар... Все это надо учитывать и быть готовым применять на деле. Главное, чтобы не случалось коллапсов. А так принять можно, какую хочешь, идею, но надо обязательно учесть все факторы, которые я вам назвал. Готовы к этому? Принимайте!

В Хабаровске мы играли при минус 20. А в советское время при 18 командах в высшей лиге мы играли в Ташкенте, Ереване, на Украине. А на севере в мороз не играли. Потому что все учитывалось в календаре. Значит, это реально и сейчас.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   51 / 814
сегодня в 23:41
Уважает Палыч унижать аутсайдеров, а тут ещё 2 лишних днаря появятся, с которыми можно, не утруждаясь, 12 халявных очков набрать.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
   120 / 814
сегодня в 23:41
Вам бы молчать про позоры и про ЛЧ....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   111 / 814
сегодня в 23:25
И только Леня Киевский против.
АС35
АС35
   326 / 814
сегодня в 23:23
16 нормальное. 2 лишние. 2 последние команды намного слабее остальных
Паровозов
Паровозов
   502 / 814
сегодня в 23:15
Палыч прав, не могут календарь нормальный сделать, взяли бы пример с Советов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 23:10
а потом позор в ЛЧ
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