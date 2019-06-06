Тарханов: «18 команд в РПЛ - нормально»

Заслуженный тренер России высказался о возможном расширении РПЛ до 18 или 20 команд.

Я нормально отношусь к расширению Премьер-Лиги. У нас такая большая страна, в которой спокойно можно делать чемпионат, состоящий из 18-20 команд. Но я считаю, что на данном этапе 18 клубов — это нормально.

Разговоры о расширении Премьер-Лиги ходили давно, и многие высказывались «за». Обратите внимание, что Испания, например, в разы меньше территориально. Но в Примере выступает 20 клубов, как и в Англии, Италии и Франции. В Германии чуть меньше — 18. При этом в каждой из стран нет такого, чтобы все команды были в одинаковых условиях — у кого-то больше денег, у кого-то меньше. Кто-то ставит высокие задачи и регулярно занимает призовые места, другие в середине турнирной таблицы, третьи — на вылет. И это нормальное явление.