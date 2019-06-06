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Тарханов: «18 команд в РПЛ - нормально»

сегодня, 18:13

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о возможном расширении РПЛ до 18 или 20 команд.

Я нормально отношусь к расширению Премьер-Лиги. У нас такая большая страна, в которой спокойно можно делать чемпионат, состоящий из 18-20 команд. Но я считаю, что на данном этапе 18 клубов — это нормально.

Разговоры о расширении Премьер-Лиги ходили давно, и многие высказывались «за». Обратите внимание, что Испания, например, в разы меньше территориально. Но в Примере выступает 20 клубов, как и в Англии, Италии и Франции. В Германии чуть меньше — 18. При этом в каждой из стран нет такого, чтобы все команды были в одинаковых условиях — у кого-то больше денег, у кого-то меньше. Кто-то ставит высокие задачи и регулярно занимает призовые места, другие в середине турнирной таблицы, третьи — на вылет. И это нормальное явление.

Ранее сообщалось, что все клубы РПЛ высказались в пользу расширения лиги, кроме «Спартака»

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   13 / 811
сегодня в 19:02
Когда начнется мастурбация с переносами матчей из-за погоды, я хочу посмотреть на все эти рожи, которые высказываются ЗА расширение РПЛ.
EAGuar As
EAGuar As
   77 / 811
сегодня в 19:02
Пусть будет так .
За адекватность
За адекватность
   41 / 811
сегодня в 18:56
"Обратите внимание, что Испания, например, в разы меньше территориально. Но в Примере выступает 20 клубов, как и в Англии, Италии и Франции. В Германии чуть меньше — 18." Я читая подобных, боюсь грань перейти, после которой модераторы меня забанят. "Я нормально отношусь к расширению Премьер-Лиги" даже при том, что Вам на меня плевать, я имею право на свое мнение. Я географию учил в школе на отлично. Я только за условно Владивосток, Хабаровск, Красноярск в РФПЛ, постройте сначала стадионы с крышей, создайте условия для болельщиков с учетом климатических условий а потом задвигайте,
311
311 ответил parallels
   30 / 811
сегодня в 18:49
18 команд - да, нормально. а 17+спартак - нормальным не назовёшь.
17+Спартак это ненормально, 18-Спартак это да, нормально!)
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил parallels
   488 / 811
сегодня в 18:35
18 команд - да, нормально. а 17+спартак - нормальным не назовёшь.
Спартак это всегда не нормально.
Павел Амурский
Павел Амурский
   130 / 811
сегодня в 18:31
И Тарханов себе 19-ю команду подыщет, в 18-и первых не очень получалось.
ermak6848
ermak6848
   144 / 811
сегодня в 18:25
ну если специалисты говорят - значит Рекомендуют - Тому и Быть...
parallels
parallels
   2 / 811
сегодня в 18:15
18 команд - да, нормально. а 17+спартак - нормальным не назовёшь.
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