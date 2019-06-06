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Федотов: «„Оренбургу“ пока рановато в Лигу Европы»

вчера, 23:47

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов считает, что его команда пока не готова к участию в еврокубках. В минувшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в таблице, остановившись в шаге от зоны ЛЕ.

Считаю, не нужно бежать впереди паровоза. Не стоит забывать, с чего мы начинали, от чего отталкивались. Запрыгнуть в еврокубки было бы преждевременным.

Я уже как-то говорил об этом. Некоторые болельщики начали обвинять меня тогда в трусости. Но я же все это проходил, будучи футболистом «Уралмаша». У нас не было глубины состава, однако пришлось выступать на два фронта – в высшей лиге и в Кубке Интертото. В Европе мы вышли из группы, едва не забрались в основной турнир. Проиграли «Силькеборгу».

К чему я клоню? Во внутреннем чемпионате были уже не те эмоции, не хватало функционалки, нужного количества футболистов. То есть сказался дефицит ресурса. А когда мы подсобрались, было уже поздно. В результате покинули высшую лигу. Так что надо быть готовым играть на два фронта, к этому, конечно, нужно стремиться, но все делать постепенно, грамотно.

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Павел Амурский
Павел Амурский
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вчера в 23:52
Еще на свиньях потренеруетесь и в самый раз будет.
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