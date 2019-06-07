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Быстров: «Галицкий от злости мог и мебель в раздевалке сломать»

сегодня, 04:33

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о президенте клуба Сергее Галицком.

Видел ли Сергея Николаевича в настоящей злости? Бывало. Мог и мебель в раздевалке сломать. Ещё на старом стадионе встречались с «Кубанью». За минуту до финального свистка сравняли счёт, но Сергей Николаевич всё равно был недоволен. Не понравилось, как играла команда. После матча зашёл в раздевалку, раскричался, по металлическому шкафчику двинул. Что сказал? Много приятных слов. «Вы отличные футболисты, продолжайте в том же духе…» 

Я любил с ним подискутировать на футбольные темы. Но быстро убедился – Галицкого не переспоришь. Он из тех людей, кто всегда настаивает на своём. 

Почему у Шалимова не получилось в «Краснодаре»? С чего вы взяли? Что у Шалимова не получилось по сравнению с другими тренерами «Краснодара»? Или вы ждали золотых медалей, прямого попадания в Лигу чемпионов? С какой стати? Неважно, кто тренер. Главный там – Галицкий! 

Для борьбы за золото «Краснодару» нужно время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится. Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлечённость Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя! 

Также Быстров высказался о бывшем наставнике «Зенита» Лучано Спаллетти.

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