Быстров: «Галицкий от злости мог и мебель в раздевалке сломать»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением о президенте клуба Сергее Галицком.

Видел ли Сергея Николаевича в настоящей злости? Бывало. Мог и мебель в раздевалке сломать. Ещё на старом стадионе встречались с «Кубанью». За минуту до финального свистка сравняли счёт, но Сергей Николаевич всё равно был недоволен. Не понравилось, как играла команда. После матча зашёл в раздевалку, раскричался, по металлическому шкафчику двинул. Что сказал? Много приятных слов. «Вы отличные футболисты, продолжайте в том же духе…»

Я любил с ним подискутировать на футбольные темы. Но быстро убедился – Галицкого не переспоришь. Он из тех людей, кто всегда настаивает на своём.

Почему у Шалимова не получилось в «Краснодаре»? С чего вы взяли? Что у Шалимова не получилось по сравнению с другими тренерами «Краснодара»? Или вы ждали золотых медалей, прямого попадания в Лигу чемпионов? С какой стати? Неважно, кто тренер. Главный там – Галицкий!

Для борьбы за золото «Краснодару» нужно время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится. Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлечённость Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!