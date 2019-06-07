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Быстров: «Спаллетти игрокам говорил одно, клубу – другое, СМИ – третье»

сегодня, 02:59

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды Лучано Спаллетти.

Кержаков назвал Спаллетти двуличным. Вы в этом убеждались?

Естественно. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье. Поступал так, как ему выгодно. Я ничего против Спаллетти не имею, он сильный специалист, многому нас научил. Два года подряд мы выигрывали чемпионство, это было прекрасное время. Но потом всё изменилось.

Когда тебе привозят качественных и очень дорогих футболистов, а результата нет, что делать тренеру? Брать ответственность на себя? Или искать стрелочника? Мало кто готов встать перед разогнавшимся паровозом. В первую очередь все о себе думают. Скажут: «Умри сначала ты». И спокойненько отойдут в сторонку… А у Спаллетти и в «Интере» с Икарди, главной звездой, конфликт приключился. Я не удивлён. Так этот тренер работает.

Быстров также рассказал о характере бывшего партнёра по «Зениту» Игоря Денисова.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   40 / 817
сегодня в 04:07
Поэтому все клубы стали отказываться от иностранных специалистов.
mihaluch
mihaluch
   40 / 817
сегодня в 04:07
Поэтому все клубы стали отказываться от иностранных специалистов.
ОПС
ОПС
   161 / 817
сегодня в 03:14
А чему здесь удивляться?
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