Быстров: «Спаллетти игрокам говорил одно, клубу – другое, СМИ – третье»

Экс-полузащитник «Зенита» поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды .

Кержаков назвал Спаллетти двуличным. Вы в этом убеждались?

Естественно. Футболистам говорил одно, руководству – другое, журналистам – третье. Поступал так, как ему выгодно. Я ничего против Спаллетти не имею, он сильный специалист, многому нас научил. Два года подряд мы выигрывали чемпионство, это было прекрасное время. Но потом всё изменилось.

Когда тебе привозят качественных и очень дорогих футболистов, а результата нет, что делать тренеру? Брать ответственность на себя? Или искать стрелочника? Мало кто готов встать перед разогнавшимся паровозом. В первую очередь все о себе думают. Скажут: «Умри сначала ты». И спокойненько отойдут в сторонку… А у Спаллетти и в «Интере» с Икарди, главной звездой, конфликт приключился. Я не удивлён. Так этот тренер работает.