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Быстров: «Я не знаю человека порядочнее Денисова»

сегодня, 00:56

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал о характере своего товарища Игоря Денисова, недавно объявившего о завершении карьеры.

Порядочнее Денисова я человека не знаю. Во всех спорных ситуациях, о которых столько писалось, он говорил правду. Ничего не придумывал. Удивительный боец – выходил на игру с температурой 38. Все время бился за команду, мог повести ее за собой. На свои деньги восстановил церковь, построил воскресную школу под Питером…

Для меня новость о завершении его карьеры неожиданностью не стала. Я же не из газет узнал об этом. Разговаривал с Гариком, он и сказал, что принял такое решение. Конечно, все понимают, что Денисов мог бы еще поиграть на высоком уровне. Но… Он взрослый человек, принял осознанное решение. Да у него других и не бывает.

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Akvarel
Akvarel
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сегодня в 00:58
Этот удивительный боец и за команду отказывался выступать в трудную минуту.
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