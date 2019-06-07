Быстров: «Я не знаю человека порядочнее Денисова»

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России рассказал о характере своего товарища , недавно объявившего о завершении карьеры.

Порядочнее Денисова я человека не знаю. Во всех спорных ситуациях, о которых столько писалось, он говорил правду. Ничего не придумывал. Удивительный боец – выходил на игру с температурой 38. Все время бился за команду, мог повести ее за собой. На свои деньги восстановил церковь, построил воскресную школу под Питером…

Для меня новость о завершении его карьеры неожиданностью не стала. Я же не из газет узнал об этом. Разговаривал с Гариком, он и сказал, что принял такое решение. Конечно, все понимают, что Денисов мог бы еще поиграть на высоком уровне. Но… Он взрослый человек, принял осознанное решение. Да у него других и не бывает.