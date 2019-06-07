Шунин: «Надеюсь, выиграю чемпионат России в составе „Динамо“»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей мечте и о планах на следующий сезон.
— «Динамо» уже не относят к претендентам на высокие места. Эту ситуацию реально исправить?
— Реально, с учетом того, что сейчас у нас сменилось руководство. Пришли люди, которые хотят вернуть клубу былые позиции. Очень надеюсь, что все изменится в лучшую сторону, и мы будем бороться за совершенно иные места.
— Вы говорили, что вернуться на домашнюю арену «Динамо» — ваша мечта. Какие цели ставите перед собой на обновленной арене?
— Я, как и любой футболист, мечтаю выиграть трофей. Хочу завоевать золото чемпионата, победить в кубке. Надеюсь, это произойдет именно в составе «Динамо». Болельщики нашего клуба уже давно этого ждут. Но это вина не только футболистов. Работа клуба должна быть полностью отлажена и отстроена, и только тогда у нас получится взять трофей.