Шунин: «Надеюсь, выиграю чемпионат России в составе „Динамо“»

сегодня, 00:42

Вратарь «Динамо» рассказал о своей мечте и о планах на следующий сезон.

— «Динамо» уже не относят к претендентам на высокие места. Эту ситуацию реально исправить?

— Реально, с учетом того, что сейчас у нас сменилось руководство. Пришли люди, которые хотят вернуть клубу былые позиции. Очень надеюсь, что все изменится в лучшую сторону, и мы будем бороться за совершенно иные места.

— Вы говорили, что вернуться на домашнюю арену «Динамо» — ваша мечта. Какие цели ставите перед собой на обновленной арене?

— Я, как и любой футболист, мечтаю выиграть трофей. Хочу завоевать золото чемпионата, победить в кубке. Надеюсь, это произойдет именно в составе «Динамо». Болельщики нашего клуба уже давно этого ждут. Но это вина не только футболистов. Работа клуба должна быть полностью отлажена и отстроена, и только тогда у нас получится взять трофей.