Кикнадзе — об изменениях в Лиге чемпионов: «Это будет турнир для богатых»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов.
История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступают категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах! УЕФА планирует изменить формата после 2024 года, а до того момента всё будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений. Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых.
А пока до 2024 года будем играть в ЛЧ как и раньше.
А пока до 2024 года будем играть в ЛЧ как и раньше.
Через 2-3 сезона в такой якобы Лиге будут выступать по 5 команд из топовых чемпионатов плюс стока же от остального мира.
Разницу мячей топам улучшать...
Через 2-3 сезона в такой якобы Лиге будут выступать по 5 команд из топовых чемпионатов плюс стока же от остального мира.
Разницу мячей топам улучшать...