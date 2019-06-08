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Кикнадзе — об изменениях в Лиге чемпионов: «Это будет турнир для богатых»

сегодня, 13:07

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов.

История с G14 тянется уже несколько лет. С 7 по 9 проходит собрание на Мальте — Ла Лига, как и многие сильнейшие лиги, выступают категорически против. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах! УЕФА планирует изменить формата после 2024 года, а до того момента всё будет как есть. Ла Лига настроена наиболее агрессивно против этих изменений. Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил KaiserRM
   227 / 810
сегодня в 15:22
А мы чё бедные?
Мы бедные умом ,а ещё мы очень жадные ! ))))
ДСА
ДСА
   65 / 810
сегодня в 15:13
Зенит бедный клуб?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 810
сегодня в 15:02
Как говорится время покажет.

А пока до 2024 года будем играть в ЛЧ как и раньше.
Bavaria_M
Bavaria_M
   149 / 810
сегодня в 15:00
А зачем в лч этот мусор? Все правильно в лч должны играть самые сильные, а по хорошему только чемпионы, а то портят всякий бесполезный мусор, что есть что нету их, одно и тоже. И так говорит будто русские клубы постоянно играют хотя-бы в 1/8,ох кловин
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответил pomor45
   319 / 810
сегодня в 14:30
Зенит по сравнению с ними, что Анжи по сравнению с ним.
не надо ля-ля, давно же говорят, что в россии средние зарплаты игроков чуть ли не выше, чем в западноеропейских чемпионатах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 14:23
Полностью согласен с Кикнадзе.
Через 2-3 сезона в такой якобы Лиге будут выступать по 5 команд из топовых чемпионатов плюс стока же от остального мира.
Разницу мячей топам улучшать...
pomor45
pomor45
   362 / 810
сегодня в 14:23
Богатые клубы уже давно грозят образовать закрытую организацию финансово- состоятельных клубов по типу НХЛ. Для бюрократов УЕФА и ФИФА это смерти подобно, поэтому они и выкручиваются, как могут, чтобы этого не допустить и не остаться без хлеба с толстым слоем масла. То, что они предлагают, по сути отдельная европейская лига для богатых: урезанный вариант НХЛ. Но кончится всё равно тем, что дорожки богатых клубов и УЕФА с ФИФА разойдутся.
pomor45
pomor45 ответил Ленар Мутыгуллин
   362 / 810
сегодня в 14:15
для зенита
Зенит по сравнению с ними, что Анжи по сравнению с ним.
ermak6848
ermak6848
   152 / 810
сегодня в 14:14
время покажет насколько Это Оправдано...
pomor45
pomor45 ответил KaiserRM
   362 / 810
сегодня в 14:14
А мы чё бедные?
Нищие!
Sadjon
Sadjon
   293 / 810
сегодня в 13:37
все верно....
Шуnя771
Шуnя771
   44 / 810
сегодня в 13:33
Какой смысл смотреть игру третьего состава Барсы, Реала, МЮ, МС, Баварии и т.д. с командой на три головы ниже? Стадион не зоопарк, чтобы туда идти и смотреть "диковинки"...
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   319 / 810
сегодня в 13:30
для зенита
KaiserRM
KaiserRM
   189 / 810
сегодня в 13:17
А мы чё бедные?
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