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Гришин: «Недооценка Сан-Марино может сыграть с командой злую шутку»

сегодня, 11:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-Марино19:00 Не начался

Экс-наставник молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал предстоящий матч сборной России против Сан-Марино.

Если честно, то я почти уверен в том, что результат встречи по сути предрешён. Никаких причин для того, чтобы сборная России не смогла добиться успеха в этой игре, я не вижу. Класс нашей команды выше, исполнительское мастерство тоже. Единственное, к чему нужно подойти с осторожностью, так это правильный настрой. Недооценка соперника может сыграть с командой злую шутку. Идеальным решением станет быстрый гол, который заставит Сан-Марино сражу же раскрыться. При таком сценарии игра с самого начала пойдёт как по маслу и будет нам на руку.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   65 / 810
сегодня в 12:46
Это какой-то галимый эксперт.
Boxert
Boxert
   58 / 810
сегодня в 12:42
Гришин никак перегрелся на аномальной жаре?
beefs
beefs
   111 / 810
сегодня в 11:57
Какая недооценка, у них в составе 3 профессионала...
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