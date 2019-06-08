Сарвели: «В ФНЛ сборная России никому бы даже шансов не оставила»

Нападающий «Чертаново» поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором подмосковный клуб сыграл против сборной России. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.

Ясное дело, что нам было очень тяжело. У игроков сборной России очень высокий уровень, они быстро контролировали мяч. Нам было непросто перемещаться и оборонятся против них. Нашей задачей было показать себя и продемонстрировать контригру. Иногда это получалось, иногда нет. Сборная действительно нас душила в игре.

Насколько их уровень сопоставим с командой ФНЛ ? Думаю, вообще несопоставим. В сборной ребята лучше контролируют мяч и гораздо быстрее принимают решения. Это небо и земля. В ФНЛ сборная никому бы даже шансов не оставила.

Кто впечатлил сильнее остальных? Все хороши, все очень техничны. Наверное, вспомню о Дзюбе. Очень мощный, габаритный нападающий и техничный футболист.