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Сарвели: «В ФНЛ сборная России никому бы даже шансов не оставила»

сегодня, 01:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором подмосковный клуб сыграл против сборной России. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.

Ясное дело, что нам было очень тяжело. У игроков сборной России очень высокий уровень, они быстро контролировали мяч. Нам было непросто перемещаться и оборонятся против них. Нашей задачей было показать себя и продемонстрировать контригру. Иногда это получалось, иногда нет. Сборная действительно нас душила в игре.

 Насколько их уровень сопоставим с командой ФНЛ? Думаю, вообще несопоставим. В сборной ребята лучше контролируют мяч и гораздо быстрее принимают решения. Это небо и земля. В ФНЛ сборная никому бы даже шансов не оставила. 

Кто впечатлил сильнее остальных? Все хороши, все очень техничны. Наверное, вспомню о Дзюбе. Очень мощный, габаритный нападающий и техничный футболист.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 02:57
Что верно то верно
ДСА
ДСА
сегодня в 02:41
Сан-Морино пожалуй это втордив.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:07
Заявите сборную России в ФНЛ. Пускай порадуют народ ))
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